La nascita della pasta è ancora oggi argomento di dibattito. C’è chi sostiene che sia stata inventata in Italia, chi dice che è stata portata in Europa da Marco Polo, dopo i suoi viaggi all’estero.

Che sia italiana o meno conta poco, l’importa è come consumare questo alimento.

Oggi la Redazione propone gli spaghetti all’orientale, un primo particolare senza glutine. Gli spaghetti di riso sono un’ottima occasione per creare un piatto gluten free e adatto a chiunque ami i sapori decisi che vengono dall’oriente.

Si preparano in modo veloce e sono perfetti per una serata un po’ particolare, magari preparando un menù a tema Asia.

Vediamo dunque come la ricetta.

Ingredienti

380 gr di spaghetti senza glutine o di riso;

350 gr di code di scampi;

200 gr di germogli di soia freschi;

2 cipollotti;

1/2 peperone;

1 cucchiaio di salsa di soia;

3 cucchiai di olio d’oliva;

sale.

Lavare per bene i germogli di soia e scolarli con cura. Sciacquare quindi gli scampi, privarli del carapace e tagliarli a metà. Pulire con molta cura i cipollotti, lavarli e affettarli in modo finissimo. Lavare anche il mezzo peperone e tagliarlo a listarelle sottili.

Prendere dunque una casseruola e mettervi un filo d’olio. Scaldare la casseruola e unirvi il peperone e i cipollotti. Farli appassire a fiamma moderata per circa 5 minuti al massimo.

Nel frattempo, preparare gli spaghetti lessandoli in abbondante acqua salata. Aggiungere al peperone e ai cipollotti i germogli di soia, bagnare con un po’ d’acqua di cottura della pasta e far cuocere per altri cinque minuti.

Aggiungere infine la salsa di soia, gli scampi e far andare avanti la cottura finché gli scampi non saranno cotti. Quando sarà tutto cotto, aggiungere la pasta e la salsa di soia per legare bene tutti gli ingredienti.

A questo punto i nostri spaghetti sono pronti per essere serviti e consumati immediatamente.