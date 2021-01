Ricorrere alle medicine a volte è necessario ma la cosa migliore sarebbe stare bene in salute e non avere alcun problema. Ci sono però alcuni comportamenti che aiutano non poco ad avere una buona salute e uno di questi è proprio quello di cui parleremo. Ecco allora un rimedio portentoso per stare bene con il cuore e migliorare la circolazione.

La salute è nelle nostre mani

La salute in genere è nelle nostre stesse mani, e molto spesso dipende dallo stile di vita. Avere dei comportamenti corretti, senza eccessi e anzi all’insegna dell’equilibrio, certamente ci permette di avere tutte le carte in regola per vincere la nostra battaglia contro la cattiva salute. Un po’ di esercizio fisico, anche una passeggiata per 30 minuti al giorno, un’alimentazione corretta, ci aiuterebbero non poco a raggiungerla. Una vita senza particolari acciacchi già sarebbe una buona vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un rimedio portentoso per stare bene con il cuore e migliorare la circolazione

Qualche anno fa è uscito il film che parlava del medico Patch Adamas, che si vestiva da pagliaccio per far ridere i bambini del reparto oncologico. E poco per volta quell’appuntamento con il buon umore migliorò la salute di quei bambini: erano più allegri e meno tristi e diminuivano le medicine che dovevano assumere per malesseri passeggeri.

Un rimedio portentoso per stare bene con il cuore e migliorare la circolazione

Ridere perciò fa bene e migliora la vita, è questa la conclusione a cui è giunta una recente ricerca dell’Università di Basilea pubblicata su Plose One, non la sola perché sono diversi gli studi che mettono in relazione il ridere con la buona salute. In particolare ridere rinforza la capacità psicologica dell’uomo di rispondere in modo positivo alle difficoltà della vita. Non che si debba ridere delle difficoltà, ma si affrontano senza ansia né stress.

Effetti benefici momentanei sulla salute

Basta una risata non importa questa se venga fuori a causa di una barzelletta. Oppure sia frutto d’ilarità dovuta ai video comici, o alla battuta di un amico, fatto sta che una risata accelera il battito cardiaco, migliora la circolazione, dilata i polmoni e brucia le calorie. Inoltre l’effetto comico innesca la produzione di endorfine che migliora l’umore.

Effetti benefici a lungo termine

Se poi questo buon umore non è solo sporadico, ma si trasforma in una piccola abitudine, allora tutta la nostra salute ne riceve un beneficio notevole. Gli effetti momentanei di una risata come il migliorare la circolazione, allargare i polmoni e far entrare più ossigeno, produrre le endorfine e aumentare la positività, si stabilizzeranno.

Pochi minuti al giorno di risate

Bastano secondo i medici 20 minuti di risate al giorno e miglioreranno così stabilmente la circolazione e il funzionamento del cuore. Si abbandoneranno tutti quegli atteggiamenti che potrebbero generare depressione e tutta la persona ne trarrebbe giovamento.

Il ridere fa anche bruciare calorie, e si è visto come 100 risate corrispondono a circa 10 minuti di esercizio fisico. Ridere fa bene anche l’attività cognitiva, perché rilascia dopamina che migliora la capacità di apprendimento.

Sempre in ambito della salute si legga pure l’interessante articolo sull’impatto che ha il latte sulla salute umana.