Se desideriamo preparare qualcosa di speciale in poco tempo ecco la preparazione che fa al caso nostro. Otterremo infatti degli spaghetti cremosissimi e profumati con questa ricetta siciliana veloce e gustosa che pochi conoscono. Vediamo insieme come possiamo fare per portare in tavola gli spaghetti alla moresca.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

1 cucchiaino di peperoncino tritato;

un cucchiaio di aceto di vino bianco;

1 pizzico di cannella;

un pizzico di zucchero;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di pangrattato da tostare;

500 grammi di pasta lunga, preferibilmente spaghetti;

60 g di bottarga di tonno da grattugiare;

prezzemolo tritato quanto basta;

sale quanto basta;

1 arancia da cui estrarre il succo;

1 limone da cui estrarre il succo.

Spaghetti cremosissimi e profumati con questa ricetta siciliana veloce e gustosa che pochi conoscono

Prima di tutto è necessario preparare la muddica, ovvero il pangrattato saltato. Prendere una padella antiaderente e inserirne dentro 2 cucchiai pieni. Accendere la fiamma e continuare a mescolare fino a che il tutto non diventa di un bel colore bruno. In un’altra padella inserire dell’olio e far soffriggere lo spicchio d’aglio dopo averlo pulito. Quando l’aglio avrà preso colore, cominciare a lavare e a tritare il prezzemolo. Metterlo in padella aggiungendo il succo di limone e di arancia. Mescolare bene e aggiustare il gusto con l’aceto e un pizzico di zucchero e un altro di cannella. Aggiungere il peperoncino.

Mettere su una pentola per la pasta, aggiungere il sale grosso e buttarci dentro al bollore la quantità indicata. Cuocere per il tempo indicato sulla confezione e poi scolarla direttamente nella padella in cui è presente la salsa. Alzare la fiamma al massimo e farla saltare. Grattugiare poi la bottarga di tonno e amalgamare con un po’ d’acqua della pasta. Quando questa si sarà ritirata e avrà formato spolverarci sopra il pangrattato.

Approfondimento

Gli spaghetti ai frutti di mare diventano saporiti e cremosissimi grazie a questi trucchi da chef stellato