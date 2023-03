Sostituire lo zucchero nei dolci e nelle bevande: ecco 5 alternative perfette per la dieta

Lo zucchero è sicuramente il peggior nemico di qualsiasi dieta. Per questo motivo, e per questioni di salute, molti di noi cercano delle valide alternative a questo ingrediente. Questo sia per quanto riguarda ricette che bevande. Ce ne sono davvero tantissime in commercio, ma ecco 5 soluzioni che non tutti conoscono e che si dovrebbero provare.

Negli ultimi anni c’è una crescente consapevolezza dei problemi causati dallo zucchero. Per questo motivo molti di noi cercano diverse alternative per non rinunciare alla dolcezza in ricette e bevande. Questo non solo per quanto riguarda scelte personali, ma anche per vere e proprie patologie. Se la nostra alimentazione è ipocalorica, ma non vogliamo comunque rinunciare al dessert, c’è un modo. Ecco 5 alternative allo zucchero che possiamo utilizzare in cucina.

La stevia, l’ingrediente più amato

Partiamo con la stevia, un sostituto dello zucchero naturale estratto dalle foglie della pianta omonima. La sostanza chimica presente nella stevia, chiamata steviol glicoside, ha un sapore dolce ma non contiene calorie. Pertanto, la stevia è stata utilizzata come sostituto dello zucchero da coloro che cercano di ridurre l’assunzione di calorie. La stevia è circa 300 volte più dolce dello zucchero, quindi è necessario utilizzarne solo una piccola quantità per ottenere lo stesso livello di dolcezza. La si può utilizzare per fare dolci, ma anche per zuccherare caffè e cappuccini.

L’eritritolo è un altro modo per sostituire lo zucchero nei dolci e nelle bevande. È un alcol zuccherino a basso contenuto calorico che si trova naturalmente in alcuni tipi di frutta e verdura. L’eritritolo ha un sapore dolce simile allo zucchero e lo si può utilizzare in sostituzione di quest’ultimo in molte ricette. Tuttavia, poiché ha un effetto lassativo in caso di assunzione di quantità elevate, è importante non esagerare.

Lo xilitolo, utilizzato nelle chewing gum

Lo xilitolo è un altro sostituto dello zucchero a basso contenuto calorico che ha un sapore dolce simile allo zucchero. È prodotto naturalmente dal corpo umano ed è presente in alcune piante e frutta.

Lo xilitolo è stato utilizzato come sostituto dello zucchero in molti prodotti alimentari, come chewing gum, caramelle e sciroppi per la tosse. Tuttavia, il consumo di xilitolo in grandi quantità può causare disturbi gastrointestinali, come gonfiore, crampi e diarrea. Quindi, è meglio non abusarne e utilizzarlo con attenzione.

Sostituire lo zucchero nei dolci e nelle bevande con le piante

L’agave è un altro sostituto naturale dello zucchero. Si estrae dalla pianta agave tequilana, che è la stessa pianta utilizzata per produrre la tequila. L’agave ha un sapore dolce simile allo zucchero e può essere utilizzato come sostituto di questo ingrediente in molte ricette. Tuttavia, poiché ha un alto contenuto di fruttosio, l’agave potrebbe non essere adatta a tutti.

Infine, lo zucchero di cocco è l’ultimo della nostra lista. Questa alternativa è più dolce dello zucchero ed ha un sapore un po’ più intenso. Infatti, presenta un retrogusto speziato e caramellato. Per la maggior parte, è costituito da saccarosio, per cui non si può utilizzare in caso di diabete. Rimane un’ottima alternativa per chi, però, segue una dieta vegana o vegetariana.