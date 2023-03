Gita fuori porta in primavera: scegli uno di questi giardini tra i più belli d’Italia

Idee per una gita fuori porta in primavera-foto da wikipedia

Si avvicina l’inizio della primavera e si ha sempre più voglia di stare all’aperto. In tutta l’Italia possiamo scegliere dei posti incantevoli dove andare. Trascorreremo dei momenti magici in uno dei tanti giardini. Scopriamone alcuni.

Tra poco compariranno le rondini volteggiando nel cielo e già molte piante stanno per fiorire sui nostri balconi. Alzandosi le temperature si ha più voglia di stare all’aperto, magari organizzando grigliate in giardino. Nel weekend si possono visitare tanti bei posti, come borghi e città, magari gustando la cucina locale. Possiamo anche prendere un treno storico e recarci in posti incantevoli oppure fare una passeggiata al mare. In alternativa, nella nostra bella Italia ci sono tanti giardini dove andare anche con la famiglia.

Gita fuori porta in primavera: un posto mitico dal profumo di zagara

Un posto quasi sospeso nel tempo e bene FAI si trova ad Agrigento. Nella meravigliosa Valle dei Templi, Patrimonio UNESCO, si trova il Giardino della Kolymbethra. Nel V secolo a. C. sembra che il tiranno Terone abbia ordinato di approvvigionare la città di Akragas con una serie di gallerie. Queste si collegavano a una grande vasca posta proprio nel giardino. Dopo alterne vicende la zona grazie al FAI è tornata agli antichi splendori.

Potremo passeggiare per gli uliveti, agrumeti, mandorleti, esplorare gli ipogei e tanto altro. Quest’anno, infatti, ogni prima domenica del mese si potranno degustare prodotti locali a tema. Si partirà giorno 5 marzo 2023 con cibi a base di mandorle. Ad aprile si assaggeranno quelli con gli agrumi e a luglio con il pistacchio. Ad ottobre saranno protagonisti i fichi, i melograni e le pesche, mentre a novembre le olive e l’olio. Dal 5 al 12 marzo, inoltre, ad Agrigento torna la Festa del Mandorlo in fiore, un festival internazionale del folclore. Un meraviglioso giardino dove passeggiare tra le rose

A Valeggio sul Mincio, vicino Verona, potremo visitare il bel Parco Giardino Sigurtà. Ci sono tante specie vegetali da ammirare. Pensiamo all’incantevole Viale delle Rose, ad esempio. Possiamo passeggiare tra tante varietà di questo fiore, come la Queen Elizabeth. Proseguendo arriveremo al labirinto dal cui centro si erge una torre. Si potranno anche visitare i giardini delle erbe officinali e quello acquatico. È particolare la meridiana orizzontale.

Tra i prossimi appuntamenti ricordiamo Tulipanomania, il 5 marzo. Le donne potranno accedere al parco giardino gratis nei giorni 6, 7 e 8 marzo.

Un’altra meta immersa nella natura

Infine, nel Lazio il 18 marzo riaprirà il Giardino di Ninfa. Questo posto immerso nella natura si trova sulla via Appia, nella Località Tre Ponti vicino Latina. Dal Medioevo in poi il territorio vide susseguirsi varie famiglie importanti. La più nota è quella Caetani. Alla fine del Duecento, infatti, ricordiamo che papa Bonifacio VIII acquistò il territorio per donarlo al nipote Pietro.

Il Giardino di Ninfa è ricco di vegetazione. Pensiamo alle rose, magnolie e altri fiori, ma anche a vari tipi di alberi.

Nei pressi si potrebbe visitare il Castello di Sermoneta, appartenente alla Fondazione Roffredo Caetani.

Gita fuori porta in primavera: scegliamo parchi e giardini per momenti unici e rilassanti.