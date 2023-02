Mangiare frutta di stagione a colazione: ecco il motivo che ti fa dire “wow”!

Mangiare frutta a colazione è un’abitudine salutare che può essere incoraggiata nella nostra alimentazione quotidiana. La frutta è un alimento ricco di nutrienti essenziali, che sono fondamentali per mantenere uno stile di vita sano e attivo. Ma qual è la ragione sbalorditiva? Può sembrare banale ma non lo è affatto.

“La frutta a colazione è un ottimo modo per iniziare la giornata. Ricca di acqua, fibre, vitamine e sali minerali la frutta è l’alimento ideale da affiancare a proteine e carboidrati per un pasto completo e sano.”

Partendo questa frase interessante presa da lacucinaitaliana.it sul primo pasto della giornata, la colazione, importante per comprendere il concetto, ora vediamo i principali motivi più un elenco descrittivo di frutta per ogni stagione.

Mangiare frutta di stagione a colazione: perché?

Mangiare frutta a colazione offre una serie di vantaggi che possono aiutare a migliorare la propria salute. Innanzitutto, la frutta è ricca di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, che aiutano a mantenere un sistema immunitario sano. Per di più, la frutta di stagione fornisce energia al corpo per affrontare la giornata in modo più produttivo. A differenza dei carboidrati raffinati, come i cereali, essa è più facile da digerire e ha un indice glicemico più basso. Quindi, non provocherebbe picchi di insulina nel sangue. Mangiare frutta a colazione può anche aiutare a prevenire alcune malattie croniche, come il diabete e le malattie cardiovascolari. Un’altra ragione è quella di usare la frutta di stagione come alternativa agli zuccheri, i quali forniscono forza solo momentaneamente a differenza del frutto. E’ sorprendente vero?

Elenco frutta per ogni stagione

Primavera.

Fragole: piccole, dolci, rosse con una consistenza morbida.

piccole, dolci, rosse con una consistenza morbida. Albicocche: succose, di colore giallo con una buccia sottile.

succose, di colore giallo con una buccia sottile. Pesche: morbide, di colore giallo con una buccia sottile.

morbide, di colore giallo con una buccia sottile. Mirtilli: piccoli, di colore blu scuro con una consistenza croccante.

Estate.

Angurie: succose, di colore verde con una buccia spessa.

succose, di colore verde con una buccia spessa. Lamponi: succosi, di colore rosso intenso con una consistenza croccante.

succosi, di colore rosso intenso con una consistenza croccante. Meloni: carnosi, di colore giallo con una buccia sottile.

carnosi, di colore giallo con una buccia sottile. Ciliegie: dolci, di colore rosso con una consistenza morbida.

Autunno.

Mele : croccanti, di colore verde o rosso con una buccia sottile.

: croccanti, di colore verde o rosso con una buccia sottile. Uva : succosa, di colore viola scuro con una consistenza croccante.

: succosa, di colore viola scuro con una consistenza croccante. Prugne : dolci, di colore viola scuro con una consistenza morbida.

: dolci, di colore viola scuro con una consistenza morbida. Fichi: carnosi, di colore marrone con una buccia sottile.

Inverno.

Arance : succose, di colore arancione con una buccia spessa.

: succose, di colore arancione con una buccia spessa. Mandarini : succosi, di colore arancione con una buccia sottile.

: succosi, di colore arancione con una buccia sottile. Limoni: aspri, di colore giallo con una buccia spessa.

Banane: morbide, di colore giallo con una buccia sottile.

Mangiare frutta di stagione a colazione è un’abitudine salutare che può offrire numerosi benefici per la salute, come detto, appunto. Quindi, introdurre la frutta come parte della propria alimentazione quotidiana è un’ottima decisione per la propria salute: la colazione sarebbe il momento perfetto per mangiarla. Invece, quanto ne sai sulla frutta secca?