Può capitare di aver dimenticato di comprare il pane, niente paura! Oggi vogliamo condividere un modo semplice ed economico per rimpiazzare il prodotto del fornaio. Vediamo come sostituire il pane con queste focaccine in padella pronte in 10 minuti e dal successo assicurato.

Ecco gli ingredienti che ci servono per preparare 8- focaccine

250 gr di farina 00;

20 gr di olio extravergine di oliva;

130 ml di acqua tiepida;

1 cucchiaino raso di sale;

1 pizzico di zucchero;

Mezza bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate.

Mettiamoci subito all’opera ed in men che non si dica le focaccine saranno pronte!

Dunque versiamo in una ciotola capiente la farina setacciata. Aggiungere quindi nell’ordine: l’olio di oliva e l’acqua tiepida. Poi il lievito istantaneo insieme allo zucchero e quindi il sale. Lavorare bene tutti gli ingredienti per ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Quindi infarinare leggermente un tagliere di legno ed appoggiarci il panetto. Con l’aiuto di un tagliere stendere il tutto per raggiungere uno spessore di circa 1,5 cm. Ora ritagliare, utilizzando una tazza, le focaccine tonde, mentre i più esperti utilizzeranno l’apposito coppa pasta. I bordi che avanzano vanno rimpastati, neanche un pezzetto di questo panetto va sprecato!

Siamo pronti per la cottura

Dunque mettere sul fuoco un padellino antiaderente. Non è necessario né imburrare né oliare il fondo. Appena caldo adagiarvi le focaccine ottenute. Vanno cotte a fuoco dolce per 5 minuti. Prima di girarle sull’altro lato, bucherellare la superficie con la forchetta. Questo perché eviterà che si gonfino, formando delle bolle durante la cottura. Queste focaccine sono ottime appena fatte. Accompagnate da salumi o formaggi sono perfette come antipasto o come uno sfizioso secondo piatto. Ma si sposano benissimo anche con la crema di nocciole o la marmellata Si conservano ottime anche il giorno dopo, ma difficilmente accadrà che ne rimanga anche solo una briciola nel piatto. L’unico inconveniente quindi è che ne vanno fatte in abbondanza, perché una volta provate non si vorrebbe mai smettere di mangiarle!

Ecco dunque come sostituire il pane con queste focaccine in padella, pronte in 10 minuti e dal successo assicurato.

