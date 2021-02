Già a novembre 2020 scrivevamo di come FNM avrebbe potuto triplicare il suo valore, anche se nel breve qualche ritracciamento era molto probabile. Sono passati due mesi dal precedente report, ma nonostante un andamento erratico questo titolo azionario potrebbe ancora triplicare il suo valore.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione di FNM non è così rosea. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Anche l’unico analista che copre FNM, nonostante una sottovalutazione stimata del 15%, è molto prudente. Il giudizio, infatti, è Hold.

Le cose vanno meglio se si guarda alle prospettive di crescita degli utili. Per il prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua è attesa essere del 60% circa. Anche la situazione finanziaria è buona, per cui non ci siamo in presenza di una società molto solida.

Nonostante un andamento erratico questo titolo azionario potrebbe ancora triplicare il suo valore, questo è il responso dell’analisi grafica

FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 0,538 euro in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le quotazioni del titolo sono in bilico tra una ripresa del rialzo e un’accelerazione ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai circa 10 settimane che le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,504-0,582 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni e farle dirigere verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza in corso per il lungo periodo è ancora rialzista e non è stata scalfita dalla debolezza degli ultimi due mesi.

Gli obiettivi del rialzo in corso, quindi, sono quelli indicati in figura e, nel caso del raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,567 euro, potrebbe andare incontro a una triplicazione del valore attuale.

Solo una chiusura mensile inferiore a 0,485 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista e farebbe precipitare le quotazioni verso i minimi storici.