Sospesi tra mare e montagna in un’atmosfera senza tempo questi piccoli borghi nascondono meraviglie a ogni passo

Potremmo forse spingerci a dire che questo primo assaggio di primavera, almeno da un punto di vista del meteo, è stato abbastanza dolce. Le belle giornate sembrano aver preso un ritmo costante e anche le temperature, in alcuni casi addirittura leggermente sopra la media, fanno pregustare le vacanze estive.

Di certo molti avranno approfittato, dunque, di questi primi weekend primaverili e delle festività appena trascorse per fare una gita fuori porta. Che si tratti di una scampagnata in solitaria, con la famiglia o con gli amici, non c’è niente di meglio che tornare a viaggiare.

Tra le mete più ambite sicuramente le città d’arte come Venezia, Bologna e Firenze, che con l’afa estiva diventano invivibili.

Parecchie preferenze sono state riservate anche alle colline del Chianti o a caratteristici paesini affacciati su lago e mare. A tal proposito, prendiamo nota anche di questi piccoli borghi sospesi tra mare e montagna in un’atmosfera senza tempo.

Alla scoperta della Liguria

Cominciamo con Apricale, piccolo borgo ligure a pochi chilometri dal confine con la Francia, che ha la particolarità di essere circondato da boschi di ulivi. Curiosa anche la conformazione della cittadina, tutta orientata su gradini e mulattiere e decorata in ogni angolo da coloratissimi murales. Amata dagli artisti, Apricale è la meta ideale per viaggiatori in cerca di tranquillità e buongustai, che potranno fare scorpacciate degli immancabili taglierini al pesto.

Gli appassionati d’arte dovrebbero, poi, fare assolutamente tappa a Bussana Vecchia, vera oasi di serenità. Si tratta di un borgo abbandonato, poi diventato rifugio per artisti e artigiani che l’hanno ristrutturato e reso una vera perla dell’entroterra. Una scia di abitazioni colorate, come del resto è tipico in Liguria, viene impreziosita da atelier e botteghe tradizionali, dal sapore di una volta.

Completano lo scenario affreschi, murales e sculture da scoprire a ogni angolo. Insomma, sembra di stare in un museo a cielo aperto perché l’intera area è pedonale, dunque si può passeggiare in tutta tranquillità.

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta di nascosti angoli di serenità con Borgio Verezzi, piccolo borgo in provincia di Savona. Il fiore all’occhiello della cittadina è rappresentato proprio dalle abitazioni rosa, che sembrano fiori di pesco incastonati tra roccia e mare.

Se queste mete non bastassero, rimanendo in provincia di Savona si potrebbe visitare anche Colletta di Castelbianco. Il castello domina la vallata, incorniciato da un vero e proprio borgo medievale quasi disabitato.

