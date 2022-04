Ogni anno ci ripromettiamo di comprare pochi dolci, ma, come spesso accade, finite le feste abbiamo ancora diversi dolci da consumare. Anche se ne acquistiamo pochi, riceveremo senz’altro colombe, ovetti e uova di Pasqua come piccolo pensiero da parte un collega, vicino di casa o parente. Tra i dolci della tradizione più consumati durante le festività pasquali c’è la colomba. Sprecare è sempre un gesto sbagliato e quando possiamo dobbiamo cercare di recuperare il cibo in qualche modo. Buttare via gli avanzi di una deliziosa colomba sarebbe davvero un peccato. Ecco perché oggi vogliamo consigliare una ricetta super golosa che si prepara con gli avanzi di questo dolce tipico di Pasqua. Facile e veloce, questa ricetta si prepara con pochi ingredienti e conquisterà i palati di grandi e piccini.

Ingredienti

200 g di colomba di Pasqua;

250 g di mascarpone;

3 uova;

scorza e succo di un’arancia;

40 g di cioccolato bianco;

60 g di zucchero;

25 g di Grand Marnier.

Per preparare un dolce cremoso e goloso senza burro bastano gli avanzi della colomba di Pasqua con questa ricetta facile e veloce

Iniziamo tagliando a fette la colomba avanzata e ricaviamo dei cerchi da ogni fetta usando un coppa pasta oppure un bicchiere. Trasferiamoli su una leccarda rivestita con carta da forno e facciamoli cuocere in forno a 160 gradi per 10 minuti. Giriamo i dischi a metà cottura e nel frattempo prepariamo la crema.

Rompiamo le uova separando i tuorli dagli albumi. Uniamo lo zucchero ai tuorli e lavoriamoli con lo sbattitore elettrico fino a farli diventare chiari, gonfi e spumosi. Aggiungiamo un cucchiaio di mascarpone alla volta ed incorporiamolo ai tuorli. Ricaviamo succo e scorza di un’arancia ed uniamo la scorza alla crema.

Lavoriamo poi gli albumi e montiamoli a neve ferma. Uniamoli alla crema con delicati movimenti dal basso verso l’alto. Aggiungiamo il Grand Marnier al succo d’arancia e riduciamo il cioccolato in scaglie. Spegniamo il forno e componiamo il tiramisù di colomba. Prendiamo delle coppette e copriamo il fondo con la crema. Posizioniamo un dischetto di colomba, versiamoci sopra con un cucchiaio un po’ di bagna all’arancia e liquore e copriamo con altra crema. Spolverizziamo con il cioccolato a scaglie e ripetiamo l’operazione in modo da creare due strati per coppetta. Terminiamo con crema e cioccolato a scaglie e lasciamo riposare il tiramisù in frigorifero almeno un’ora prima di servirlo.

Consigli

Per preparare un dolce cremoso e goloso rivisitando un grande classico della tradizione, basta usare ciò che resta della colomba pasquale. Possiamo personalizzare questo dolce come vogliamo e scegliere di cambiare liquore, oppure di usare solo il succo d’arancia per bagnare la base. Conserviamo questo tiramisù rivisitato in frigorifero per non più di un giorno coprendo le coppette con della pellicola trasparente.

Approfondimento

Ecco 3 idee veloci, facili ed appetitose per utilizzare la pasta avanzata in padella e al forno