Sorprenderà sapere come cuocere primi e secondi piatti senza forno, fornelli o gas

Ci sono in circolazione numerosi libri che parlano di come cucinare senza utilizzare i fuochi. In periodo di crisi economica potrebbe essere una buona soluzione per limitare le spese e avere bollette meno consistenti. Alcune cotture sono troppo originali per la nostra quotidianità e dovremmo lasciarle agli chef importanti. Per esempio, la cottura tramite il frigorifero. Complicata e poco diffusa, utilizza il frigorifero al posto dei fornelli, uno degli elettrodomestici che consuma di più. Forse sarebbe meglio rivolgere l’attenzione ai piatti crudi più semplici e alla nostra portata.

Cosa fare se non abbiamo il forno o non vogliamo accenderlo? La risposta sarebbe utilizzare una padella, ma se non vogliamo ricorrere al fuoco per la cottura allora dovremmo cambiare il ricettario e modificare i nostri pasti. Esistono comunque diverse tecniche che permettono di ottenere la giusta cottura. Sorprenderà sapere come cuocere primi e secondi piatti di alcuni cibi senza accendere i fornelli.

Cosa fare senza forno

È necessario capire quali mezzi abbiamo a disposizione per cucinare primi e secondi piatti ottenendo il massimo del risparmio. Fornelli e forno potrebbero risultare inutili se abbiamo un giardino e possiamo ricorrere al barbecue, oppure alla cottura infossata che otteniamo creando un buco nel giardino. Dopo aver bruciato qualche pezzo di legna e aver ottenuto la brace, possiamo sistemare il cibo e aspettare. La cottura lenta renderà le pietanze ancora più saporite. Se abbiamo un camino possiamo cuocere alla brace come si faceva un tempo. Sono sistemi che valorizzano la qualità del cibo, rendono i piatti saporiti e creano atmosfera.

Sorprenderà sapere come cuocere primi e secondi piatti di carne, pesce, o le pizze, minestre, verdure, se il nostro stile di vita diventa rustico. Tortillas, cracker e focacce potrebbe sostituire il pane e i piatti preparati non avrebbero la necessità di essere conservati in frigo.

Come comportarci senza i fornelli

Vediamo alcune tecniche per cucinare senza l’utilizzo dei fornelli. La cucina sottovuoto consente di evitare i grassi, di disperdere le proprietà nutritive del cibo e di evitare l’ossidazione. La chiusura nei sacchetti appositi sfrutta la bassa temperatura e l’acqua senza superare i 50 o i 100 gradi. Anche la marinatura è salutare, perché oltre a farci evitare i grassi permette di ridurre al minimo i condimenti come olio e burro che con la cottura nei fornelli sarebbero più pesanti per l’organismo. Il cibo crudo verrebbe immerso in un liquido acido come succo di limone o aceto e miscelato con gli aromi. In questo modo le fibre muscolari della carne si ammorbidirebbero e la digestione sarebbe semplice e veloce.

La Cina ci suggerisce l’utilizzo del sole per la cottura, attraverso tubi di vetro riscaldati dagli specchi. Questi metodi permetterebbero di far bollire l’acqua in 30 minuti, cuocere un pesce in 15 minuti ed eliminare fumi e gas.

Come sostituire il gas

Cucinare evitando che il caro bollette si appesantisca ulteriormente potrebbe essere fondamentale per il bilancio familiare. Da qui in avanti potremmo trovarci obbligati a trovare sistemi alternativi che non ci privino del gusto. Oltre al crockpot, cioè la cottura lenta sotto la temperatura di bollore che non disperderebbe gli aromi e manterrebbe intatti i sapori, ci sarebbero delle alternative valide.

Potremmo rivedere le nostre ricette concentrandoci ad esempio sul Bimby che ha consumi minimi e ci permette di preparare i minestroni e burger vegetali molto leggeri. Oppure potremmo fare il pieno di omega 3 con i pesci piccoli e azzurri come sgombri e alici, ottimi per preparare tramezzini. O ancora, potremmo preparare piatti di pesce o verdure marinate o tranci di carne di bovino con marinature prolungate. Sarebbe importante inserire nella nostra dieta tartare e carpacci ottenuti con salmone, tonno, vitello e manzo accompagnati da pomodori, cipollotti, mele, noci, bergamotto, zenzero e finocchi.

Sorprenderà sapere come cuocere primi e secondi piatti oppure mangiare freddo

È un’alternativa su cui si discute in questi tempi così incerti in cui l’economia e il settore energetico sono in crisi. Utilizzare le cotture alternative oppure preparare piatti facili, veloci e crudi come già facciamo durante la stagione estiva. Tacchino e vitello tonnato, insalata di farro, insalata di ceci e rucola o di frutta mista. Zenzero, noci e mele diventerebbero i nuovi condimenti che invece di appesantirci ci regalerebbero le loro proprietà nutritive. Le insalate di pasta e riso potrebbero essere preparate con le cotture lente, l’avocado accompagnerebbe gli alimenti che abbiamo finora snobbato. Il merluzzo tra tutti.

I panini integrali con avocado, crema di funghi e pollo oppure il farro con la crema di broccoli e la ricotta fresca sarebbero piatti leggeri e veloci da preparare. Non è detto che questo periodo di difficoltà debba essere visto in maniera negativa. Potrebbe darci suggerimenti importanti su come cucinare primi e secondi piatti senza sprecare risorse ed energia.