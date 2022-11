Un mito che non muore mai è quello del ghiaccio legato alle botte. E gli avvenimenti sportivi, con le bombolette di ghiaccio spray istantaneo, ne sono gli esempi più lampanti. Ma la classica borsa del ghiaccio, utile anche per alleviare il calore della febbre, sarebbe sempre una potente alleata contro le contusioni. Ricordiamo però che per usufruire dei benefici del ghiaccio in caso di traumi, sarebbe opportuno utilizzarlo entro 5 o massimo 10 minuti dall’evento. Conseguenza anche di qualche attività fisica che svolgiamo a casa, con i suoi rischi connessi. Ma se ci siamo sempre focalizzati sul ghiaccio semplicemente come rimedio utile contro le botte potremmo esserci sbagliati. Grazie, infatti ai benefici che potrebbe avere sulla circolazione potremmo utilizzarlo anche come aiuto di bellezza.

Come usare il ghiaccio per aiutare il viso

Esistono persone che, poco propense a utilizzare i classici i prodotti di cosmetica, farebbero del ghiaccio un prodotto di bellezza. Questo perché secondo alcune teorie, basate comunque sulle caratteristiche del ghiaccio stesso, questo rimedio tonificherebbe la pelle. Avvolto nel classico fazzoletto, il ghiaccio avrebbe infatti funzione di stringere i pori della pelle, donando proprio a quest’ultima maggiore lucentezza.

Quando potrebbe contrastare le occhiaie

Non solo per le botte ma il ghiaccio sarebbe alleato anche della bellezza.Ecco poi che il ghiaccio sarebbe indicato secondo alcuni consigli della nonna per alleggerire il gonfiore delle occhiaie. Agendo infatti in maniera benefica sulla circolazione, permetterebbe alla pelle di dimostrare più elasticità e freschezza. Senza contare che molti fautori delle terapie naturali, utilizzerebbero un bicchiere di tè verde assieme al ghiaccio, proprio per contrastare le rughe. Ovviamente parliamo di estratto di tè verde, puro e non mescolato a zuccheri come quello in bevanda industriale. Quindi, non solo per le botte ma il ghiaccio sarebbe alleato anche della bellezza.

Non solo per le botte ma attenzione ai pericoli del ghiaccio

Paradossalmente nonostante i suoi benefici, il ghiaccio potrebbe essere controindicato per alcune persone. Attenzione, ad esempio, a coloro che soffrirebbero di alcuni stati infiammatori come l’artrite reumatoide. In questi casi, infatti il medico che ci segue potrebbe sconsigliarci l’utilizzo del ghiaccio perché potrebbe addirittura acuire proprio l’infiammazione. Allo stesso modo per tutti coloro che sono molto sensibili al freddo, il ghiaccio potrebbe creare dei disturbi abbastanza fastidiosi. Ricordando anche per tutti gli sportivi e le famiglie con bambini la comodità di avere in casa la bustina di ghiaccio pronto all’uso da sistemare sulle contusioni e sulle botte.

Lettura consigliata

Chi soffre di colesterolo alto potrebbe davvero inserire nel menù pizza e birra