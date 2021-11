L’appartenenza a un determinato segno zodiacale potrebbe influenzare il nostro carattere.

Anche se il modo con cui ci comportiamo con gli altri, ma anche verso noi stessi, è qualcosa che va al di là delle semplici previsioni astrologiche. Dovremmo sapere, però, che alcuni segni sono meno affidabili di altri e per questo dovremmo prestarvi particolare attenzione. Ma non è solo questo.

Uno dei peggiori difetti esistenti in natura riguarda la difficoltà nel mostrare empatia e provare emozioni. Questo potrebbe creare molti problemi in campo relazionale.

Se anche noi siamo così o abbiamo conosciuto qualcuno con questo carattere, dovremmo sapere che la colpa si potrebbe imputare, in parte, al segno zodiacale di appartenenza. Vediamo allora quali sono i segni coi quali è difficile entrare in sintonia e dal carattere più “glaciale”.

Sorprendentemente sarebbero questi i 3 segni più freddi e insensibili dello Zodiaco

Ogni segno zodiacale presenta sia qualità che difetti tipici. Come avevamo visto, scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per il Leone. Ma questo è solo un esempio dei molti che si potrebbero fare.

Altri segni sono particolarmente scomodi da affrontare in determinati momenti e assolutamente da evitare quando vanno incontro a giornate storte. Sorprendentemente sarebbero questi i 3 segni più freddi e insensibili dello zodiaco con cui avere molta pazienza.

Bilancia

Chi avrebbe detto che il carattere disponibile di questo segno nascondesse un lato così oscuro? Guardiamoci bene da un Bilancia quando va incontro a un giorno no.

Se decide di ignorarci, probabilmente manterrà lo stesso atteggiamento per tutto il tempo. Il rifiuto e il distacco emotivo nei confronti del prossimo si notano a un miglio di distanza e non potremo fare altro che incassare. Certamente è uno dei segni più scomodi da affrontare in questi momenti.

Gemelli

Se c’è un segno che può tenere testa a un Bilancia in quanto a freddezza è sicuramente quello dei Gemelli. In certe occasioni sembrano non avere molta sensibilità e rivolgergli la parola sembra un’impresa impossibile.

Il loro atteggiamento indifferente a volte crea delle complicazioni anche in amore. Infatti, nonostante siano persone di per sé affascinanti, faticano a esternare completamente i loro sentimenti.

Capricorno

Sono persone molto materiali e che fanno della praticità il loro cavallo di battaglia. Questo potrebbe essere un vantaggio in certi casi, ma difficilmente giova al romanticismo.

Il Capricorno prova emozioni come qualsiasi altro segno, ma difficilmente riesce a dimostrare il suo affetto. È difficile riuscire a vedere oltre il muro che separa i suoi sentimenti e solo chi lo conosce bene può riuscirvi.