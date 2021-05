La pasta al dente si consiglia nelle diete per svariati motivi, ma il dubbio su come sia meglio consumare la pasta al dente o ben cotta rimane. In effetti è sorprendente il motivo che spinge tutti a consumare la pasta al dente, che pochi sanno ma che bisogna necessariamente mettere in pratica. Infatti, la cottura della pasta al dente rende la digestione più semplice. Inoltre, aumenta il senso di sazietà e riduce l’indice glicemico del pasto. Ma analizziamo nel dettaglio perché la cottura della pasta al dente è importante per la nostra salute.

I motivi per scegliere la cottura della pasta al dente sono svariati. In particolare, la pasta al dente permette di masticare più a lungo. Da considerare che il lavoro della masticazione favorisce la digestione.

Inoltre, la cottura della pasta al dente non permette completamente l’assorbimento dell’amido e quindi, non è ingerito in modo totale dagli enzimi.

In questo modo la digestione diventa più lenta. Inoltre, anche l’assorbimento del glucosio che compone l’amido rallenta. Questo permette di ottenere un indice glicemico inferiore.

La cottura è fondamentale per la salute

Da considerare che tutto questo processo allunga la sensazione di sazietà, che si traduce in una mancanza di spuntini o altro cibo. Questo comporta un giusto apporto per perdere peso con una dieta bilanciata. Mentre una pasta tropo cotta, oltre a perdere il gusto e difficile da digerire. Inoltre, l’indice glicemico è molto superiore rispetto a quello della pasta al dente.

Quindi, per le persone diabetiche la pasta troppo cotta è da evitare. Ma devono evitarla anche coloro che intendono seguire una dieta dimagrante.

Da considerare che i picchi glicemici, comportano una sazietà breve e si ha un senso di fame che conduce alla tentazione di spuntini fuori orario. Quindi, per chi intende seguire un regime alimentare sano deve assolutamente cucinare la pasta al dente.