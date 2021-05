Un primo piatto di pasta gustoso a pranzo o a cena migliora la giornata. Abbiamo già precisato in un precedente articolo che la pasta non fa ingrassare. Oggi vi proponiamo una strepitosa ricetta di pasta gustosa e con bassissime calorie che non fa ingrassare da aggiungere alla dieta. Una ricetta semplice e facile da preparare ma gustosa e con i sapori e il profumo della terra.

Questa ricetta è preparata con gli spaghetti con limone, pinoli tostati, feta e agretti.

Gli agretti sono una verdura tipica della primavera, poco conosciuti ma molto utile nelle diete. Una verdura ricca di fibre e acqua. Hanno proprietà rinfrescanti e depurative, favoriscono la diuresi. Inoltre, hanno proprietà antiossidanti in quanto sono un concentrato di vitamine A e C.

La ricetta è per quattro persone, un solo piatto raggiunge 330 calorie. Ottimo da associare alla dieta, un piatto fresco da consumare sia a pranzo che a cena.

Gli ingredienti per quattro persone sono:

a) 240 grammi di spaghetti integrali;

b) due cucchiai di olio EVO;

c) 30 grammi di pinoli tostati;

d) 40 grammi di feta;

e) 180 grammi di agretti;

f) la scorza grattugiata di un limone e a piacere menta fresca.

Preparazione

La preparazione è molto semplice. Si inizia con pulire gli agretti togliendo le radici rosa e spezzando in due le foglie. Lavare in acqua fredda.

Poi, mettere gli agretti in una pentola con acqua bollente, e sbollentarli per quattro minuti, poi scolarli. Cuocere la pasta integrale in acqua bollente leggermente salata.

Nel frattempo, grattugiare il limone e tagliare la feta a pezzettini. Poi in una padella tostare leggermente i pinoli senza aggiungere olio.

In una ciotola condire gli agretti con l’olio aggiungere il sale e la pasta al dente.

Poi aggiungere la feta a pezzetti, i pinoli e il limone grattugiato. Mescolare il tutto e aggiungere qualche fogliolina di menta fresca.