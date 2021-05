Ci sono alimenti che vengono scartati nella pianificazione di una dieta perché considerati ricchi di grassi. Questo però comporta un grande rischio: privarsi di una risorsa molto importante per l’equilibrio del nostro corpo perché ricca di vitamine fondamentali. Come sempre, la verità è nel mezzo. Non è necessario scartare un alimento dalla propria dieta, quanto assumerlo nelle giuste quantità. L’alimento di cui parliamo oggi è sì ricco di grassi, ma questi sono considerati buoni. Per questo, il suo consumo nell’arco della giornata è altamente consigliato. Sorprendente come solo 15 grammi di questo alimento, scartato nelle diete, possano prevenire alcune gravi malattie.

I semi che preservano la nostra salute

Tra i semi oleosi, chiamati anche “frutta secca”, le mandorle occupano un posto d’onore grazie alla loro incredibile riserva di elementi nutritivi. Infatti, contengono ottime quantità di Omega 3 e Omega 6 (gli indispensabili grassi saturi), carboidrati e proteine. Inoltre, presentano fibre vegetali, sali minerali (per esempio manganese, potassio e calcio) e vitamine (come E e B2). Le bucce delle mandorle contengono, inoltre, fibra alimentare preziosa. Le mandorle, insomma, dovrebbero fare parte della nostra routine alimentare. Sono perfette in una dieta equilibrata e completa e contribuiscono alla prevenzione di diverse malattie.

Sorprendente come solo 15 grammi di questo alimento scartato nelle diete possano prevenire alcune gravi malattie

Le mandorle fanno bene al cuore e alla circolazione, grazie all’elevato contenuto di Omega 3 e Omega 6. Proteggono quindi dai rischi cardiovascolari. Ostacolano infatti la formazione di placche arteriosclerotiche e coaguli di sangue che possono causare ipertensione, trombosi, ictus. La Vitamina E contenuta in questi semi, inoltre, contribuisce alla fluidità del sangue (oltre a rallentare l’invecchiamento dell’organismo). Per ultimo, ma non meno importante, grazie al potassio le mandorle aiutano a tenere bassa la pressione.

Poiché molto caloriche, non bisognerebbe mangiare più di 15 grammi di mandorle al giorno (circa 9/10 mandorle). É una quantità sufficiente a saziare. Il consumo di mandorle, infatti, stimola la naturale produzione da parte dell’organismo di colecistochinina (l’ormone della sazietà). È consigliato consumare le mandorle intere e con la pellicina, che preserva le qualità del seme.