La stagione estiva è una delle più apprezzate per il mare, il sole, le belle temperature e il relax. Ed è proprio questa la stagione più gettonata per i matrimoni.

Le giornate lunghe, il clima sereno, le location di giardini con fontane e specchi d’acqua rendono tutto molto suggestivo. Peccato per il nemico numero uno che tormenta tutti ai matrimoni. Il caldo.

In questa mini guida, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa indichiamo quali sono i migliori vestiti da indossare questa estate per essere eleganti senza soffrire il caldo ai matrimoni.

Tutta una questione di scelte

Quando i nostri amici ci invitano al loro matrimonio l’emozione è fortissima. Quando, invece, cominciamo ad avvicinarci alla data del lieto evento, una domanda tormenta tutte: come vestirsi per essere elegante e comoda?

In realtà, esiste un giusto compromesso tra l’eleganza e la sofferenza causata dal clima estivo. Basta soltanto adottare qualche piccolo trucchetto e scegliere capi di abbigliamento che ci permettano di non patire il caldo.

Per avere un look che risulti fresco e glamour, bisogna scegliere tessuti leggeri ed eleganti. Un esempio è lo chiffon, ideale per risultare raffinate e avere la leggiadria di una vera e propria nuvola.

Un altro modo per evitare di soffrire troppo il caldo riguarda le scollature. Queste devono essere strategiche: un abito accollato ha maggiori probabilità di farci sentire soffocate. È preferibile optare per scollature più adeguate che facciano sentire più fresche.

Occhio anche alla forma dell’abito

Un altro modo per contrastare il caldo e non avere la pelle troppo umida ha a che fare con il taglio dell’abito. Soprattutto nel caso in cui si scelga un abito lungo, selezioniamone uno dal taglio ampio che faccia passare l’aria.

Se la cerimonia è di giorno, si potrebbe osare con un abito midi. Le gambe saranno scoperte e permetteranno una maggiore comodità. Se poi si apprezzano le spalle scoperte, una soluzione al caldo potrebbe essere l’abito a bustino o senza bretelle. Le spalle saranno completamente scoperte durante il ricevimento e, durante la cerimonia, si potrebbe utilizzare una stola o un grande foulard per donare un tocco chic.

Infine, l’ultimo suggerimento che rappresenta il connubio perfetto tra eleganza e comodità è la tuta. Monocolore, a fantasia, a mezza manica o senza: permetterà di muoversi con maggiore facilità ed è un vero e proprio assorbi-sudore.

Ecco quali sono i migliori vestiti da indossare questa estate per essere eleganti senza soffrire il caldo ai matrimoni.