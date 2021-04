Al giorno d’oggi, il sovrappeso e l’obesità hanno raggiunto una grande diffusione in tutto il mondo. Per contrastare questa preoccupante tendenza, una strategia potrebbe essere l’assunzione di alimenti ricchi in fibre in grado di aumentare la sensazione di sazietà. Oltre a ridurre l’apporto di cibo e/o calorie, includere questi alimenti nella propria alimentazione contribuisce ad avere una dieta sana.

A questo riguardo, è risaputo che la dieta mediterranea è un modello di alimentazione che ci aiuta a mantenere una buona salute, garantendo l’apporto equilibrato di tutti i nutrienti necessari.

Una recente ricerca condotta dall’Università della Murcia [Planes-Muñoz D et al. 2021] ha avuto come obiettivo principale quello di identificare gli alimenti, facenti parte della Dieta Mediterranea, con un alto potenziale saziante.

Ecco gli alimenti che secondo la scienza saziano più di altri e garantiscono rapidi risultati in una dieta mediterranea.

Cosa dice la scienza

Durante lo studio sopra citato, tre sono i cibi selezionati per il loro potenziale saziante in accordo con la loro composizione nutrizionale (hummus, ajoblanco e gazpacho). Come controllo, è stato utilizzato il pane bianco.

I 24 volontari sani, dopo aver fatto una colazione standard, ha ricevuto uno degli alimenti oggetto della ricerca. Poi, i ricercatori hanno misurato la sensazione soggettiva di fame e sazietà per ogni alimento attraverso scale analogiche visive (VAS) per 3 ore.

Successivamente, i volontari hanno avuto accesso a un pasto standard a piacere. I risultati indicano che il gazpacho ha un maggiore indice di sazietà, nonostante non sia il cibo a più alta quantità di proteine ​​o fibre.

Hummus, ajollanco e gazpacho sono alimenti indispensabili in una dieta mediterranea. Saranno comunque necessari ulteriori studi di questo tipo per determinare la proporzione e/o la combinazione di ingredienti di queste ricette mediterranee classiche che potrebbero aumentare la sazietà dell’individuo.