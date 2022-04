Le polpette sono il rifugio ideale per tutti coloro che vogliono qualcosa di sfizioso ma senza troppo impegno. Tuttavia, spesso pensiamo che questa sia una preparazione realizzabile solo attraverso la carne macinata, ma non è assolutamente così.

Con sole uova, formaggio e pangrattato, ad esempio, possiamo realizzare queste favolose polpette della tradizione abruzzese.

In alternativa è possibile usare le patate al posto del macinato e dare un tocco di originalità in cucina con questa ricetta praticamente a costo zero.

Per la ricetta che segue, invece, niente carne macinata né uova perché per dare sostanza alle polpette utilizzeremo il pane vecchio.

Ingredienti e preparazione

Se quando torniamo a casa abbiamo poche idee in testa e ancora meno ingredienti nel frigo, questa ricetta sarà una vera rivelazione.

Quello che ci serve per le nostre gustosissime polpette salva cena e svuota frigo è:

tonno sott’olio;

olive verdi;

latte;

un’alice;

prezzemolo;

1 cucchiaino di maionese.

La preparazione parte con un velocissimo ammollo del pane raffermo insieme al latte. Mettiamo dunque in una ciotola il pane raffermo insieme al latte per circa 10 minuti per poi strizzarlo.

Una volta strizzato il pane diamo una veloce sminuzzata a coltello per poi trasferire in un contenitore. Al pane ammollato aggiungeremo delle olive verdi denocciolate che avremo fatto a fettine precedentemente, insieme ad un’acciuga, del prezzemolo ed un cucchiaio di maionese.

Niente carne macinata né uova per queste semplicissime polpette in padella da preparare con pane raffermo

Infine all’impasto aggiungeremo anche un filo di olio e aggiusteremo di sale. A questo punto possiamo cominciare ad impastare con le mani fino ad ottenere un composto sufficientemente stabile per delle polpette. Prendiamo piccole porzioni di impasto e lavorandolo con le mani daremo la classica forma sferica delle polpette. Una volta realizzate, mettiamo in padella un filo di olio e lasciamo che le polpette rosolino bene su entrambi i lati. Il tempo di cottura totale sarà all’incirca di 10 minuti.

Una volta cotte le polpette aggiungiamo un pizzico di sale e serviamo insieme alla salsa che preferiamo come la maionese o la salsa verde.

Per rendere più sostanzioso il piatto possiamo aggiungere al cuore delle polpette anche un cubetto del formaggio che preferiamo.

