Presi da tanti impegni, nasce spesso il bisogno di staccare, evadere, rilassarsi. Si attende il fine settimana per farlo, programmando magari, con qualche giorno di anticipo, una gita fuori porta da soli o con le persone care. Avendo poco tempo a disposizione, le scelte a volte sono limitate, anche se dipendono da vari fattori, tra cui la somma che si vuole spendere e il mezzo di trasporto usato.

A pochi passi da noi si potrebbero scoprire luoghi immersi nella natura dove fare delle passeggiate rilassanti oppure anche le città dove viviamo potrebbero offrire attrazioni non ancora visitate. A pochi chilometri poi, usando la propria auto, il treno o altro, si possono trovare paesini e borghi incantevoli tutti da scoprire. Ad esempio, nel Lazio, a circa 30 km da Roma si trova il paese di Montecelio. Il nome si pensa si debba alla presenza di piccoli monti, da cui Monticelli e poi Montecelio. Alcuni resti di Montecelio risalgono al VI sec. a. C. poi via via è diventato un borgo medievale in cui sembra che il tempo si sia fermato.

Basta solo 1 giorno per visitare questo incantevole borgo medievale vicino Roma e per mangiare gustosi piatti tradizionali

Il borgo forma la sua struttura di base nell’anno Mille e con alcune modifiche diventa come lo vediamo oggi. Dimora temporanea di personaggi importanti durante il Medioevo, pensiamo a Federico II o alcuni papi, il borgo è ricamato da stradine ben tenute e mura ornate da molte edicole votive. Della rocca, maestoso castello medievale sorto su un tempio romano, rimangono pochi resti, ma dalla sua posizione si può godere uno stupendo panorama. Nel borgo ci sono pure alcune chiese da visitare e il teatro comunale. Il costume caratteristico delle donne di Montecelio, la vunnella, si potrebbe ammirare durante la processione in onore di San Michele l’ultima domenica di settembre.

Piatti tradizionali di Montecelio

In alcuni ristoranti della zona si potrebbero assaporare dei piatti tipici. Tra tanti ci sono le pinciarelle, una pasta lunga lavorata a mano con acqua, farina, un goccio d’olio e condita con pomodoro e pecorino. Si può optare anche per gli gnocchetti e la pizza fritta. Tra i dolci, il ricco panejallu con frutta secca e la palommella, impasto tipo frolla a forma di donna con all’interno un uovo intero. Basta solo 1 giorno per rilassarsi in un borgo tranquillo e ben tenuto, proprio alle porte di Roma.