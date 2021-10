C’è un metodo a basso costo per avere sopracciglia perfette ed è una delle ultime tendenze in fatto di moda. Si chiama soap brows ed è una tecnica che permette di mettere rapidamente in ordine le sopracciglia folte, che si sono imposte sempre di più nell’immaginario collettivo del mondo della moda. Al termine del procedimento, le sopracciglia risulteranno pettinate e tendenti all’alto, proprio come quelle delle modelle delle più grandi passerelle del Mondo.

Un altro motivo per cui questa tecnica sta spopolando sui social nell’ultimo periodo è il fatto che sia semplice da realizzare anche in casa. Non serve né impiegare molto tempo né essere brave truccatrici. Nel giro di cinque minuti, le sopracciglia saranno perfette con il minimo dispendio di energie. Ci si dovrà munire di uno scovolino per sopracciglia, o di uno spazzolino, e di una saponetta di glicerina.

Sopracciglia da diva con quest’ultima tendenza make up da realizzare in casa

Il procedimento consiste in pochi passaggi. Con lo scovolino, si pettinano i peli delle sopracciglia dal basso verso l’alto. Chi ha delle zone rade potrebbe a questo punto ricorrere ad un pennarello a tre punte per riempirle. Altrimenti, non resta che passare lo scovolino nel sapone solido inumidito con l’acqua per poi distribuirlo sulle sopracciglia in maniera uniforme, puntando alle tempie. Chi vuole, a questo punto può conferire alle sopracciglia un effetto più pieno con l’aiuto di un ombretto in polvere.

Meglio però utilizzare prodotti specifici

Sopracciglia da diva con quest’ultima tendenza make up da realizzare in casa. Ma sarà il caso di utilizzare del semplice sapone per le mani per tanto tempo? La pelle del viso è molto delicata e non raccomandiamo di farlo più volte, onde evitare di danneggiarla. Semmai, lo si può fare una o due volte per cercare di capire se le soap brows facciano al caso proprio, per poi comprare un prodotto specifico per applicare questa tecnica. In commercio ne esistono molti. Degli esempi?

West Barn Co. Soap Brows

Lash Brow Soap gel sopracciglia

Sephora Collection gel sopracciglia trasparente

Soap Brows WBCo

Makeup Revolution Soap Styler

Tuknon Styler Soap.

Questi sono alcuni dei prodotti che possono essere utilizzati per realizzare le sopracciglia insaponate. La maggior parte dei prodotti citati include uno scovolino nella confezione.