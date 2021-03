Anche al cuoco più esperto può capitare che il cibo si attacchi alla padella. Apparentemente senza un vero motivo. Nessuna distrazione, abbiamo usato una padella antiaderente. Eppure il nostro condimento si è attaccato sul fondo e si è bruciato. Come mai? Se lo sono chiesto anche degli scienziati dell’ Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. Fedorchenko e Hruby hanno studiato come mai il cibo si attacca quando si cucina con la padella.

Ecco perché il cibo si attacca alla padella e come evitarlo, ce lo dicono gli esperti

Nello studio pubblicato nella rivista scientifica Physics of Fluids hanno testato le cotture in padelle antiaderenti di teflon e ceramica. Dagli esperimenti hanno scoperto che la colpa è di un fenomeno chiamato convezione termica capillare. Anche chiamato Effetto Marangoni. In pratica quando si versa l’olio in padella, all’inizio copre tutta la superficie. Man mano che la padella si scalda, l’olio si distribuisce verso il bordo lasciando il centro asciutto. Ed è proprio qui che il cibo tende ad attaccarsi alla padella. Gli scienziati hanno anche creato una formula per calcolarlo.

Ma come fare per evitare questo effetto?

Gli scienziati ci danno qualche consiglio, senza dover applicare nessuna formula! Sembreranno scontati, ma non vanno sottovalutati. Basterà aumentare leggermente la quantità d’olio in padella. E fare in modo che l’olio sia distribuito su tutta la superficie. Cercare di non scaldare troppo la padella per evitare questo effetto. Usare una padella dal fondo più spesso sarebbe l’ideale. E non bisogna dimenticarsi di mescolare regolarmente. Senza distrarsi o lasciare la padella incustodita.

Ed ecco perché il cibo si attacca alla padella e come evitarlo, ce lo dicono gli esperti. Ora conosciamo il motivo e come non farlo succedere. Se poi dovesse capitare di bruciare del cibo possiamo sempre dare la colpa all’Effetto Marangoni.

