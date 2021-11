Il Natale sta arrivando ed ecco che ritorna la classica atmosfera di quel meraviglioso periodo dell’anno. Tra lucine colorate e alberi addobbati, in ogni casa si respira un’aria particolare e ricca di emozioni. I pranzi in famiglia, i regali scambiati tra amici e parenti, il calore della casa: tutto questo fa e rappresenta il Natale.

Abbiamo appena citato la casa, il luogo in cui ci sentiamo al sicuro e dove ci rifugiamo per stare bene e sereni. E soprattutto in questi giorni dell’anno, la casa è un luogo di raccolta e di incontro con le persone care. Ecco perché, per celebrare i momenti più belli, è importante decorare il proprio appartamento nel modo migliore possibile. Se poi riusciamo a farlo anche spendendo poco, beh, cosa vogliamo di più?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Noi della Redazione abbiamo pensato a qualche suggerimento per i nostri Lettori, ecco di cosa si tratta.

Sono veramente deliziose queste decorazioni natalizie per una casa ornata a festa con pochi euro

In un precedente articolo si è parlato di alcuni comunissimi oggetti da poter utilizzare per questo Natale. Si tratta di rametti, vecchi tessuti e addirittura stracci che teniamo già in casa e che possono rivelarsi perfetti come decorazione.

Stavolta, però, non vogliamo citare un oggetto specifico, ma dell’ampia scelta disponibile in alcuni negozi presenti in tutta Italia. Infatti, le catene Maisons du monde e Kasanova offrono una grande varietà di accessori di ogni tipo a prezzi modici. Si passa dalle decorazioni per la casa a quelle per la tavola, tutte con alcuni dettagli che le rendono uniche e dolcissime. Vediamo qualche esempio e facciamoci un’idea sui prezzi disponibili.

Alberi e palline

Quando parliamo di Natale, le prime cose che vengono in mente sono l’albero e le palline. A proposito di queste ultime, la catena Maisons du monde ne offre di diversi tipi, misure e costi. Possiamo optare per quelle classiche intorno ai 6 euro, sino ad arrivare alle più particolari con vetro e paillettes a circa 20 euro.

Da Kasanova, invece, si trovano offerte sino al 50% di sconto, basta andare sul loro sito internet e farsi un’idea dei prodotti a costi ridotti.

Tovaglie e tovaglioli

E la tavola? Il pranzo e la cena sono le occasioni per cui si riunisce la famiglia in periodi festa, per cui non possiamo pensare di trascurarla. Le due catene di oggettistica ci vengono incontro con numerose offerte di tovaglie e runner dal tipico rosso natalizio o con fantasie adatte al periodo. I prezzi si aggirano intorno ai 20 euro, ma è possibile trovarne anche di più economiche.

Per chi volesse osare nel decorare casa, non dimentichiamoci dei tovaglioli. Con i disegni, bianchi, blu o semplicemente con delle scritte dorate, mai sottovalutare l’importanza di una tavola colorata e allegra.

Insomma, sono veramente deliziose queste decorazioni natalizie per una casa ornata a festa con pochi euro. Non ci resta che fare un giro per negozi e afferrare al volo tutto ciò che ci piace di più.