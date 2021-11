“Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi” cita un famoso detto che ripetiamo ogni fine anno. Siamo già a novembre e si comincia a pensare a cosa fare per le festività natalizie, a cosa mangiare e a cosa regalare.

A proposito di regali, in un precedente articolo abbiamo suggerito un’idea originale e molto utile in inverno, il plaid. Per quanto riguarda pranzi e cene, oltre ai classici panettone e pandoro, ogni Regione ha le sue specialità che la distinguono dalle altre.

A parte cibo e cadeaux, c’è un’altra cosa che contraddistingue il periodo di Natale. Di cosa parliamo? Dei viaggi, specialmente tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno. Difatti, il primo gennaio indica l’inizio di un nuovo periodo ed è importante celebrarlo a dovere. Ecco perché oggi vogliamo dare ai nostri lettori qualche suggerimento per trascorrere un Capodanno fantastico.

Ecco le 4 mete migliori in cui trascorrere la notte di Capodanno senza spendere una fortuna

I nostri suggerimenti si concentrano su città diverse dalle solite a cui siamo soliti pensare per trascorrere la notte tra l’ultimo ed il primo dell’anno. Non le classiche Capitali europee, tra cui Londra e Parigi in vetta alla classifica, ma città dell’Est Europa, spesso erroneamente sottovalutate. Non solo sono bellissime, ma permettono di godersi la vacanza senza spendere migliaia di euro.

La prima meta è Bratislava, capitale della Slovacchia. Famosa per il centro storico, una particolarità è sicuramente il Ponte nuovo che funge da collegamento tra la Città vecchia ed il quartiere di Petržalka.

Passiamo adesso a Budapest, il cui Capodanno è famoso in tutto il Mondo grazie alle feste organizzate nei locali e in giro per la città. Considerata uno dei luoghi più belli d’Europa, non c’è migliore occasione di visitarla se non proprio la notte del 31.

Spostiamoci a Sud e scopriamo le altre mete prescelte.

Sud-Est Europa

Ecco le 4 mete migliori in cui trascorrere la notte di Capodanno senza spendere una fortuna, procediamo con le ultime due.

Scendendo leggermente verso il Sud-Est Europa, ecco che ci ritroviamo in Romania ed in particolare nella Capitale Bucarest. Conosciuta per le sue terme, Bucarest attira ogni anno tantissimi turisti che vogliono ammirare l’importante edificio del Parlamento ed il meraviglioso Cişmigiu Park.

Concludiamo con la nostra quarta meta, Belgrado in Serbia, che a differenza delle altre mete non fa parte dell’Europa. Una delle sue principali attrazioni è la Fortezza Kalemegdan, le cui mura racchiudono un parco che suscita tranquillità e relax, lontano dal caos cittadino.

Abbiamo visto 4 mete alternative per questo Capodanno e non dimentichiamo che oltre alla bellezza, anche la cucina è un buon motivo per visitarle subito. Potremmo proprio andare a controllare le offerte di volo e hotel prima che i prezzi lievitino in prossimità delle feste.