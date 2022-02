Sono un trionfo di sapori queste crespelle alla zucca, ideali come primo piatto per sostituire la solita lasagna della domenica

Le crespelle sono un’alternativa sfiziosa al classico piatto di pasta. Magari, nei giorni festivi o per il pranzo in famiglia della domenica, potremmo andare alla ricerca di piatti gustosi da servire in tavola. Spesso, per variare le nostre preparazioni o per sostituire i classici maccheroni, potremmo cucinare la lasagna. Tuttavia, l’arte culinaria ci permette di spaziare con ingredienti e creatività nella realizzazione di pietanze deliziose. Infatti, con i variegati ingredienti in cucina possiamo servire in tavola piatti dal sapore delicato e al tempo stesso innovativi. È il caso della ricetta che andremo a preparare. Infatti, sono un trionfo di sapori queste crespelle alla zucca, che renderanno prelibato il nostro pranzo domenicale.

Comodità

Come le lasagne, anche le crespelle possiamo prepararle la sera prima per poi cuocerle in forno in pochi minuti. Pertanto, rappresentano un piatto comodo e veloce, poiché ci consentono di gestire al meglio i nostri tempi. Andiamo, dunque, a vedere gli ingredienti e la preparazione per 4 persone:

1 uovo medio;

80 gr farina 00;

150 gr di latte;

50 gr di burro;

600 gr di zucca;

250 gr di guanciale;

250 gr di provolone;

150 gr panna fresca liquida;

100 gr di pinoli;

60 gr di pecorino grattugiato;

sale, olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Cominciamo a preparare l’impasto: fondiamo il burro in un pentolino e lasciamolo poi intiepidire.

In una ciotola rompiamo l’uovo e mescoliamolo con il latte, setacciamo poi la farina e amalgamiamo gli ingredienti con una frusta. Uniamo il burro fuso e mescoliamo fino a creare un composto liscio e senza grumi. Copriamo l’impasto con della pellicola trasparente e lo lasciamo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Ungiamo con un filo d’olio una padella di 24 cm di diametro. Versiamo in padella un mestolo di composto alla volta, distribuendolo sull’intera superfice. Quando i bordi cominceranno a sollevarsi, aiutandoci con una spatola capovolgiamo delicatamente la crespella per continuare la cottura sull’altro lato. Ci vorrà circa 1 minuto su un lato e 30 secondi sull’altro. Continuiamo questo procedimento fino a terminare l’impasto, e disponiamo le crespelle su un piatto.

Proseguiamo la ricetta preparando il ripieno. Puliamo e tagliamo la zucca a dadini. Sminuzziamo anche il guanciale. Saltiamo in padella i pinoli e il guanciale, quando questo sarà dorato uniamo la zucca, saliamo, e proseguiamo la cottura per circa 15 minuti. Grattugiamo il provolone e lasciamone da parte 1/3 per la crema. Teniamo da parte anche un cucchiaio di ripieno per guarnire. Farciamo le crespelle con il ripieno di zucca e guanciale, e 2/3 di provolone. Infine, le chiudiamo creando un involtino e le tagliamo in parti uguali.

Prepariamo la crema. Scaldiamo la panna in un pentolino e quando raggiunge il bollore, versiamo il provolone tenuto da parte e mescoliamo. Guarniamo una pirofila da forno con 4 cucchiai di crema e adagiamo le crespelle. Versiamo sopra la restante crema, il pecorino e il ripieno che abbiamo tenuto da parte. Cuociamo le crespelle in forno statico a 200° per 20 minuti circa, passiamo poi alla modalità grill per 3 minuti prima di servirle in tavola ben calde.