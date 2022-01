Potremmo combattere la stitichezza con una golosa pasta al baccalà e questo ortaggio invernale a basso contenuto calorico

Spesso siamo talmente tanto assorbiti negli impegni quotidiani che potremmo avere delle difficoltà a seguire una corretta alimentazione. Alle volte, la difficoltà di conciliare l’orario dei nostri pasti e far sì che siano il più possibile regolari può provocare la stitichezza. Per fortuna, la stagione invernale ci offre diversi ingredienti che potrebbero rappresentare un valido aiuto in questi casi. La frutta, la verdura, i cereali integrali: dovremmo cominciare la nostra personale azione di prevenzione a partire dalla tavola. È proprio a tavola che potremmo combattere la stitichezza con una golosa pasta, condita con i colorati ingredienti della stagione invernale.

Poche calorie ma ricche di gusto

Il baccalà è un delizioso pesce versatile. Conterrebbe, oltre alle proteine, il fosforo, il potassio e l’omega 3. Pertanto, spesso è il protagonista di diverse ricette della nostra dieta mediterranea. Nella preparazione che andremo a proporre, lo utilizzeremo al posto della classica acciuga in un primo piatto con le cime di rapa. Questo prezioso ortaggio stimolerebbe la nostra attività intestinale grazie alle fibre e sarebbe ricco di sodio e potassio. Inoltre, rappresenterebbe un gustoso alimento a basso contenuto calorico: nelle preparazioni in cucina possiamo sbizzarrire la nostra fantasia.

Andiamo, dunque, a vedere gli ingredienti e la preparazione per la pasta con baccalà e cime di rapa per 4 persone:

500 gr. di baccalà dissalato e senza pelle;

450 gr. di trofie fresche;

400 gr. di cime di rapa;

60 gr. di pecorino grattugiato;

4 pomodorini rossi;

4 pomodorini gialli;

2 spicchi d’aglio;

un mazzetto di prezzemolo;

100 gr. di nocciola a scaglie;

olio extravergine d’oliva, sale, noce moscata q.b.

Laviamo e asciughiamo il prezzemolo e le cime di rapa, separiamo le cime dalle foglie, puliamo l’aglio. Lessiamo le foglie in una casseruola colma d’acqua per circa 5 minuti, aggiungendo un aglio e un pizzico di sale. Scoliamo la verdura con un mestolo forato e teniamo da parte l’acqua di cottura. Rimuoviamo l’aglio dalle cime di rapa e lasciamone da parte qualcuna per la decorazione. Frulliamo le rimanenti con un paio di cucchiai d’acqua di cottura, 2 cucchiai d’olio, il pecorino e un pizzico di noce moscata. Tagliamo il baccalà a dadini, laviamo, tritiamo il prezzemolo e sminuzziamo i pomodorini. Saltiamo i pomodorini in padella con uno spicchio d’aglio schiacciato e 2 cucchiai d’olio. Aggiungiamo un pizzico di sale, uniamo in padella il baccalà e lasciamolo cuocere per circa 4/5 minuti girandolo di tanto in tanto. Dunque, aggiungiamo in padella il prezzemolo lavato e tritato, mescoliamo e spegniamo la fiamma.

Concludiamo il piatto

Sbollentiamo le cime nell’acqua di cottura delle foglie per circa 5 minuti, scoliamole con un mestolo forato e teniamole da parte. Lasciamo che l’acqua nella casseruola raggiunga il bollore e buttiamo la pasta. A cottura ultimata, scoliamo, trasferiamo la pasta nella padella con il baccalà e la crema precedentemente frullata, e amalgamiamo gli ingredienti. Infine, componiamo i piatti con la pasta, le foglie tenute da parte precedentemente e qualche scaglia di nocciola.

