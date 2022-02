Esce finalmente su Netflix la nuova stagione di questa serie mozzafiato seguitissima che ha fatto entusiasmare tutto il Mondo

Netflix ha rivoluzionato il Mondo dell’intrattenimento. Se abbiamo un account, possiamo scegliere tra migliaia di titoli e moltissime serie firmate Netflix sono diventate dei fenomeni mondiali. Ce n’è una in particolare, che è stata apprezzatissima dal pubblico sia americano che italiano, e di cui ora possiamo finalmente vedere la terza stagione. Ecco di che serie si tratta e cosa succede nei nuovi episodi.

Una serie post-apocalittica che ha coinvolto milioni di spettatori

Ma di che serie stiamo parlando? Si tratta di Snowpiercer, una serie che racconta la storia dei sopravvissuti a una catastrofe climatica globale. La serie è ambientata nel 2026, in una Terra ghiacciata in seguito a degli esperimenti scientifici andati storti. I pochi umani sopravvissuti si sono rifugiati su un enorme treno che viaggia ininterrottamente intorno al Mondo. Mentre i viaggiatori di prima classe godono di una vita agiata con tutte le comodità, in coda al treno si trovano i clandestini, che sopravvivono a stento in un Mondo di fame e privazioni.

Il primo episodio è uscito il 25 gennaio

Esce finalmente su Netflix la nuova stagione della serie Snowpiercer. La prima stagione era uscita nel maggio 2020 e aveva subito appassionato il pubblico americano e internazionale. La seconda stagione è andata in onda nel 2021 e ora finalmente esce l’attesissima terza serie. A partire dal 25 gennaio 2022, ogni settimana sarà pubblicato sulla piattaforma Netflix un nuovo episodio. Per la gioia degli appassionati, la serie è anche stata rinnovata per una quarta stagione.

La terza stagione di Snowpiercer vanta un cast di eccezione. Daveed Diggs indossa nuovamente i panni di Andre Layton, un ex clandestino che ha rivoluzionato la società di Snowpiercer. Ritroviamo anche il cattivissimo (e fenomenale) Sean Bean, che interpreta l’inquietante Joseph Wilford. La terza serie introdurrà anche volti nuovi, svelerà antichi misteri e solleverà nuove domande su che cosa sia successo veramente al pianeta Terra durante la profonda glaciazione che lo attanaglia. Ma il mistero che più appassiona gli spettatori è un altro: la sorte di Melanie Cavill, scienziata, ingegnere, e voce del treno per molti anni. Un personaggio che ha avuto una straordinaria evoluzione e il cui destino non è ancora stato pienamente svelato. Una cosa è certa: gli spettatori resteranno incollati allo schermo anche questa volta e i colpi di scena non mancheranno.

