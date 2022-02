Come fare morbide braciole di maiale al latte, marinate o al cartoccio, con questi 3 trucchetti

Il secondo è il vero re di tutte le portate, il piatto che tutti aspettano trepidamente per far felice la pancia. Nulla togliere a pasta, primi piatti o antipasti, perché sono tutte portate deliziose. Ma i secondi, specialmente di carne, sono sostanziosi e permettono di giocare davvero tanto su gusto e fantasia.

Chi cerca ricette di carne velocissime può orientarsi verso la tagliata di carne come al ristorante pronta in soli 9 minuti. Ma, per secondi di carne più sostanziosi, la scelta non può non ricadere sulle braciole di maiale se preparate con questo furbo procedimento. Qualunque sia la tecnica scelta, aggiungere del latte alle braciole in un certo modo consente di ottenere un piatto spaziale. Tutto questo, però, a patto di seguire i 3 consigli irrinunciabili per un risultato degno dei migliori chef.

Cosa occorre per la preparazione (dosi per 4 persone)

4 braciole di maiale spesse circa un centimetro;

mezzo litro di latte intero;

2 o 3 cucchiai di farina;

qualche rametto di rosmarino;

2 chiodi di garofano;

50 grammi di zucchero;

uno spicchio di aglio;

6 foglioline di menta;

sale e pepe a piacere.

Una carne talmente morbida da sciogliersi in bocca

Molti si chiedono come fare morbide braciole di maiale al latte e il segreto è tutto nella marinatura. Occorrerà sistemare la carne in un contenitore e inondarla con il latte. Aromatizzare il latte con rosmarino, menta, pepe, aglio tritato e chiodi di garofano.

Coprire la carne con pellicola e lasciare che la marinatura di latte faccia il suo dovere per circa 2 ore. Quindi, filtrare il latte e metterlo da parte. Asciugare le braciole tamponandole con carta assorbente e passarle nella farina.

Gli ultimi passaggi

Far sciogliere il burro in padella e aggiungere le braciole non appena sarà fuso. Quindi, salarle e farle dorare da entrambi i lati. Aggiungere mezzo bicchiere del latte di marinatura e farlo restringere. Cuocere per 5 minuti, filtrare il fondo di cottura e frullarlo per ottenere una deliziosa salsa. Attenzione a non gettare mai il sugo della carne perché può valer oro insieme a questi 3 ingredienti.

Dopo la marinatura, è possibile anche cuocerle al cartoccio, direttamente in forno e chiuse nell’alluminio a 180 gradi per 20 minuti.

Ed ecco come fare morbide braciole di maiale al latte, marinate o al cartoccio, con questi 3 trucchetti

Scegliere sempre una braciola con almeno un centimetro di grasso e che riesca a stare “dritta da sola”. Asciugarla con carta prima della cottura e spennellarla con olio d’oliva per veicolare meglio il calore.

Lettura consigliata

Come cucinare velocemente un arrosto morbido e succoso in pentola a pressione