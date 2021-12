Netflix offre sempre più varietà e qualità, includendo attori di altissima levatura e temi più che attuali. Anche stavolta non delude, offrendo un film che ha diviso la critica ma è piaciuto molto al pubblico. Si tratta di una commedia satirica, che ci fa riflettere sul Mondo attuale prospettando un’imminente catastrofe. Non suona un tema poi così lontano, considerata la nostra ormai pluriennale esperienza pandemica. Forse proprio per questo riusciremo a specchiarci in questo film, nel bene e nel male, senza esclusione di colpi. Il risultato è una produzione nominata ai Golden Globes e ai Critics’ Choice Awards.

Insomma, sono tutti impazziti per il film ora su Netflix con attori straordinari e regia magistrale da vedere subito. Scopriamo quindi perché vale la pena vederlo.

Perché vale la pena guardare Don’t Look Up

Si chiama così l’ultima grande produzione ora disponibile su Netflix, Don’t Look Up, “Non guardare sù”. Ad attirare il pubblico è soprattutto il cast stellare, con attori del calibro di Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio come protagonisti e Meryl Streep, Kate Blanchett e Jonah Hill. Per i più giovani poi ci sono anche l’attore in ascesa Timothée Chalamet (protagonista di Dune) e persino i cantanti pop Ariana Grande e Scott Mescudi. A dirigere il cast c’è Adam McKay, vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale con La grande scommessa. Lui non è solo regista, ma anche attore, sceneggiatore e comico. E infatti questo film è proprio comico, ma del genere che ci fa riflettere. Infatti, qui troviamo un ritratto della nostra società alle prese con una grave minaccia mondiale che si perde nell’ignoranza, nel pensiero da gregge e nella politica mossa dagli interessi. Insomma, in questo film spesso “si ride per non piangere”.

Il pubblico ha molto apprezzato e Don’t Look Up svetta nella classifica dei 10 film più visti di Netflix in Italia. La critica però è molto divisa al riguardo. Un fatto su cui si trovano generalmente d’accordo è che si tratta di una produzione un po’ troppo lunga, dal momento che dura quasi 2 ore e mezza. Forse non tutti questi minuti di girato sono necessari, ma alcuni criticano anche un cast troppo ricco che impedisce di sfruttare al meglio il talento di ognuno. Il Sole 24 Ore afferma che questo potrebbe essere il film migliore dell’anno o della pandemia per diversi motivi. Nelle piattaforme dedicate ai film come Mymovies, Rotten Tomatoes e Imdb la valutazione del pubblico è comunque positiva, anche se non con il punteggio massimo.

Alla fine, la valutazione dovrà farla ognuno di noi, ma resta il fatto che questo è un film che vale la pena conoscere.

La trama

La trama vede i due protagonisti, Randall e Kate, alle prese con la scoperta di quest’ultima: una cometa che colpirà la terra entro circa 6 mesi distruggendola completamente. Per tutto il film li seguiamo alla disperata ricerca di un modo per convincere il Governo e l’opinione pubblica a prendere sul serio questa minaccia, sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo avrebbero una possibilità di far sopravvivere il genere umano. Eppure, non importa quante prove gli scienziati portino sul tavolo, i potenti decidono di fare qualcosa solo quando è nei loro interessi e nel modo che è loro più conveniente.

Ecco che nasce il movimento “Don’t look up”, che invita i cittadini a ignorare ogni allarmismo. Quando la cometa però diventerà visibile, sempre più persone capiranno di aver sbagliato. La traiettoria presa dalla società in questo film non è poi così assurda, perché l’abbiamo vista e la stiamo vedendo coi nostri occhi.

In conclusione, questo film merita assolutamente di essere visto. Ci strapperà qualche risata e qualche seria riflessione su ciò che vediamo sui social e alla televisione.

La sceneggiatura poi è assolutamente magistrale, tanto da comunicare alla perfezione il senso di frustrazione dei protagonisti alle prese con un Mondo che non vuole vedere. Un Mondo che è distratto da tante cose irrilevanti di fronte a una minaccia che dovrebbe unirci tutti.

