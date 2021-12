Nel cielo astrale, i movimenti planetari sono lenti ma costanti e perenni. Quello che valeva ieri oggi potrebbe non esserlo più e le situazioni si ribaltano di continuo. Questo vale, per esempio, per alcuni segni dello zodiaco che da oggi accoglieranno Giove nel loro cielo. Vediamo quali sono e, soprattutto, di capire quali benefici questo pianeta apporterà ai rispettivi nativi.

Dunque occhio a Giove alleato che nel 2022 porterà soldi e successo a questi 3 segni zodiacali.

Giove inizia un transito molto interessante in Cancro

Il mese di dicembre non è stato semplice per i nativi Cancro sul fronte lavorativo. Da oggi e per tutto il 2022, tuttavia, Giove inizierà un transito molto interessante per i cancerini che proteggerà attività, collaborazioni e progetti. In altri termini sarà avvantaggiata tutta la sfera professionale, a 360 gradi.

Per chi invece fosse alla ricerca di uno spunto professionale, ecco 3 lavori senza laurea pagati anche fino a 5.000 euro al mese.

Novità interessanti sono attese anche in amore: Giove renderà infatti frizzante e avvincente la sfera sentimentale. In particolare, chi è single avrà più voglia, ma anche più chance, di mettersi in mostra.

Da oggi, dunque, l’essenza lunatica, mutevole e sensibile dei nati Cancro cederà il posto a una maggiore voglia di vivere, di osare e di fare. Addio pigrizia, comodità e malinconia, è tempo di agire con il favore di Giove.

La fortuna bussa alla porta dei nati Scorpione

Il tempo della svolta è giunto anche per i nati Scorpione: da mercoledì 29, Giove sarà favorevole nel segno. Rispetto ai nativi Cancro, tuttavia, questa volta saranno maggiormente protetti i sentimenti, la famiglia, la passione, l’eros e la fertilità.

Detta diversamente, l’ingresso di Giove in Scorpione segnerà l’ora della svolta nel campo dei sentimenti e delle questioni di cuore. In particolare, Giove donerà maggiore fascino, eleganza e renderà molto comunicativi. Alcuni saranno tentati dal fascino dell’avventura o della trasgressione o comunque dal desiderio di rompere i vecchi rapporti e fondare tutto ex novo.

Occhio a Giove alleato che nel 2022 porterà soldi e successo a questi 3 segni zodiacali

Il terzo segno che godrà del favore di Giove a partire dal 29 sarà il segno dei Pesci, il terzo dei 3 segni di acqua. L’evento potrebbe determinare la liberazione da un peso, una chiamata o una proposta inattesa, la proposta di una nuova collaborazione. A volte si assisterà ad una risoluzione, a proprio favore, di una disputa legale che si trascina da tempo.

In generale, Giove nel segno segnerà la fortuna in ambito artistico e musicale. In qualche caso si potrebbero schiudere le porte del successo (specie per chi è dotato di alcuni talenti)

Infine diamo uno sguardo all’influsso di Giove nel campo dei sentimenti. La presenza del grande pianeta nel segno significherà desiderio di sposarsi, di convivere, di acquistare una casa o avere un figlio. Nulla da eccepire: il meglio per i nati del segno dei Pesci sta per arrivare, bisogna solo attendere il nuovo anno.

Approfondimento

Le novità 2022 per le partite IVA vanno oltre l’abolizione IRAP e le fatture elettroniche.