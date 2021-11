Il colosso dello streaming propone sempre più contenuti ricchi di temi importanti e attuali. Questa sua strategia è stata ripagata con un successo crescente, ma a volte vorremmo solo una serie tv vecchio stile. Magari un qualcosa sulla falsariga di Beautiful o Cento Vetrine, ma in chiave moderna. Possiamo stare tranquilli perché troveremo la giusta dose di intrighi, tradimenti e colpi di scena in questa popolarissima serie Netflix ora alla stagione 4. Attualmente risulta fra i primi 10 contenuti più visti in Italia, nonostante i nuovi episodi siano usciti ad ottobre. In realtà, si tratta di un remake, cioè di una serie ispirata a un’altra, molto popolare negli anni ’80. Insomma, tutto il necessario per una serata sul divano all’insegna di sorprese, segreti, amore e stravaganza.

Tutti questi ingredienti compongono una serie già iconica negli anni ’80 e che con Netflix è tornata sotto i riflettori. Non una semplice copia però, ma una riedizione platinata con i ritmi giusti per il pubblico odierno. La serie è Dynasty e si riferisce proprio alla moderna dinastia di due famiglie straricche: i Colby e i Carrington.

Al centro troviamo un’eroina anticonvenzionale, perché è disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Lei è Fallon, la figlia del magnate Carrington, bellissima e caparbia, vuole prendere in mano le redini dell’azienda del padre. Cominciamo quindi a capire la cornice in cui si svolgeranno le varie vicende. Passeremo da mega ville extra lusso a locali esclusivi, ma con sempre i soliti problemi di amore e odio.

Tutto comincia quando il padre di Fallon prende in moglie una donna dell’età di sua figlia, Cristal Flores, interpretata dalla bellissima Nathalie Kelley. Questa è la ricetta per il disastro e problemi non fanno che accumularsi, sia nel lavoro che nelle questioni di cuore. Tra amori segreti, tradimenti e colpi di scena questa serie saprà tenerci col fiato sospeso.

Dynasty si compone di quattro stagioni di 22 episodi, l’ultima recentemente aggiunta su Netflix. Il tenore della trama rimarrà lo stesso, per la gioia dei telespettatori. Le due famiglie sono ancora ai ferri corti e le varie relazioni amorose affronteranno tanti problemi inaspettati. Saranno in grado di resistere?

La serie sembra aver catturato a sufficienza il pubblico, tanto che la casa produttrice ha deciso di rinnovarla per una quinta stagione. Possiamo quindi salire a bordo serenamente e goderci il viaggio, perché la storia non finirà qui.

