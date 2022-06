L’estate è ormai iniziata e molti di noi stanno pianificando le vacanze. Chi rimane all’estero e chi sceglie l’Italia, in moltissimi prenderanno almeno un aereo per raggiungere le destinazioni. Quando prenotiamo un volo abbiamo molte opzioni, possiamo includere o meno un numero di bagagli. Molte compagnie non includono più il bagaglio a mano ma lo hanno reso a pagamento. Oggi vogliamo parlare di alcuni semplici consigli da seguire se vogliamo evitare di pagare sovrapprezzi e penali. Perché sono questi i trucchi che nessun influencer svelerà per viaggiare leggeri risparmiando spazio e denaro.

Il minimalismo ci aiuta

Molti di noi quando preparano le valigie credono di doverle riempire portando molti capi d’abbigliamento e oggetti di uso quotidiano. Asciugacapelli, giacche per la pioggia e scarpe di ricambio sono alcuni degli oggetti che occupano spazio e che spesso portiamo in valigia senza che poi li utilizziamo. Se vogliamo viaggiare più leggeri con grande risparmio di spazio e di soldi possiamo seguire queste semplici regole.

Innanzitutto possiamo evitare di portarci dietro saponi, shampoo e bagnoschiuma. Questi cosmetici occupano spazio, sono pesanti e sono del tutto superflui. Innanzitutto perché ormai la maggior parte degli hotel e ostelli offrono un set di detergenti. Poi, perché sono oggetti che possiamo acquistare in loco quale che sia la nostra destinazione. È più conveniente comprare saponi e shampoo nel Paese di destinazione che pagare una penale per poterceli portare da casa.

Sono questi i trucchi che nessun influencer svelerà per viaggiare leggeri senza pagare il bagaglio aggiuntivo e risparmiare moltissimi soldi

Un altra dritta dei viaggiatori più esperti è quello di non portare abiti ingombranti come impermeabili e giacche pesanti. Se avremo bisogno di questi capi potremo acquistarli in loco, magari in un negozio dell’usato che in moltissimi Paesi abbondano.

Oltre ai cosmetici e agli indumenti, anche i libri occupano molto del nostro spazio. Possiamo semplicemente sostituirli usando un e-reader comodo e di dimensioni ridotte. Su questi dispositivi potremo caricare i nostri libri preferiti, ma anche sudoku e parole crociate. Seguendo solo questi consigli avremo moltissimo spazio. Potremo viaggiare con un bagaglio piccolo e leggero, e non avremo bisogno di acquistare quello aggiuntivo. Oltre al risparmio saremo anche più comodi a spostarci e ci godremo molto di più il viaggio.

