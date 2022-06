Pochi sanno che rischia 3.464 euro di multa e di non essere risarcito per i danni subiti il conducente del veicolo per questa violazione

Tutte le persone che guidano sanno che, per quanto l’automobile sia utile, comporta anche dei rischi e delle problematiche. Non solo quelle legate all’inquinamento e al traffico nelle città, ma anche quelle che riguardano la pericolosità dell’automobile per la salute delle persone. Infatti, si tratta pur sempre di un grande e pesante oggetto lanciato a grandi velocità e controllato dal guidatore. Questo significa che l’automobile è un oggetto potenzialmente in grado di causare seri danni alla salute delle persone e all’integrità degli oggetti.

Gli obblighi del Codice della Strada

Proprio per questo motivo il Codice della Strada sanziona pesantemente chi circola senza l’apposita assicurazione per danni. Pochi sanno che rischia 3.464 euro a titolo di sanzione amministrativa chi circola senza l’RCA obbligatoria per legge,in base all’articolo 193. Il Codice della Strada, infatti, considera questo comportamento come grave e lo sanziona pesantemente. Più un comportamento è grave, più il Codice della Strada lo punisce con sanzioni severe.

Ad esempio, il Codice prevede una multa molto salata e la reclusione per chi guida con un tasso alcolemico troppo elevato. Questa sanzione pesante dimostra la gravità del comportamento vietato. Nel caso di guida senza assicurazione, oltre alla multa, molti giudici ritenevano che al conducente non spettasse nemmeno il risarcimento del danno subito. I giudici, cioè, ritenevano che se un soggetto guidasse senza assicurazione e fosse coinvolto in un incidente, dove non aveva colpe, non poteva essere risarcito. Gli veniva negato, cioè, sia il risarcimento per i danni fisici che quello per gli oggetti, come l’automobile.

Questo perché i giudici sostenevano che senza assicurazione un veicolo non dovrebbe proprio circolare sulla strada pubblica. Quindi se il conducente avesse rispettato la legge, non circolando, non sarebbe avvenuto l’incidente, e dunque alcun danno. Secondo questo ragionamento il conducente danneggiato senza assicurazione non ha diritto al risarcimento. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 1179 del 2022. I giudici hanno preso le parti del conducente danneggiato senza assicurazione.

La Corte ha affermato che l’assicurazione è obbligata a risarcire il conducente senza assicurazione, tanto per danni fisici quanto per quelli agli oggetti. Secondo i giudici, infatti, l’obbligo di circolare con l’assicurazione non può penalizzare a tal punto il soggetto che subisce un illecito civile da negargli il risarcimento. Se il conducente del veicolo subisce dei danni legati alla circolazione sarebbe oltremodo punitivo sanzionarlo per la mancanza di assicurazione e negargli il risarcimento. Dunque, i giudici hanno accordato il risarcimento al non assicurato che subisce i danni da incidente stradale, pur condannandolo al pagamento della multa fino a 3.464 euro.

