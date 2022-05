Non sono soltanto le signore a frequentare estetiste, centri benessere e chirurghi estetici. Anche gli uomini vogliono e meritano di prendersi cura di sé. Il mercato dei trattamenti estetici pensati apposta per i signori è molto ampio e in sempre crescente espansione. Si va dai trattamenti più semplici, come i massaggi, fino a veri e propri interventi di chirurgia estetica. Gli uomini di tutte le età hanno iniziato a frequentare l’estetista, e chi vuole avventurarsi nel mondo dei trattamenti estetici certamente avrà l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono esattamente i trattamenti più gettonati dai signori? Vediamo tre di quelli più popolari che sempre più uomini hanno deciso di provare.

Epilazione di petto e schiena

Anche i signori spesso desidererebbero essere meno pelosi. È per questo che gli interventi di epilazione sono in assoluto i più gettonati non soltanto tra il pubblico femminile, ma anche tra quello maschile. In particolare, se le donne si rivolgono all’estetista per rimuovere i peli da gambe e viso, i maschietti sono invece preoccupati del petto, del ventre e della schiena. Alcuni scelgono anche la depilazione col filo invece di quella tradizionale, che ha molti vantaggi per la pelle.

Sono questi i trattamenti estetici più richiesti dagli uomini e non dovremmo essere in imbarazzo se vogliamo provarli anche noi

Un’altra fonte di preoccupazione per gli uomini di tutte le età è lo stato della loro chioma. Si sa, gli uomini tendono a perdere i capelli molto più delle donne, e alcuni signori decidono di sottoporsi a interventi per porre rimedio alla caduta prematura dei capelli. Il mercato dei prodotti appositi contro la caduta dei capelli è in continua espansione, e molti decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per effettuare un trapianto di capelli.

Filler antirughe alla fronte

Le rughe non piacciono né agli uomini né alle donne, e così anche i maschietti sentono spesso la necessità di qualche intervento di “restauro” del viso. Soprattutto dopo i 50 anni, sono sempre di più i signori che si rivolgono a centri benessere e chirurghi estetici per porre rimedio all’inesorabile avanzare dell’età. Anche i maschietti imparano presto l’importanza dell’uso quotidiano della crema solare, che è il primo e principale alleato contro le rughe. Ma spesso questo non basta, e allora ci si rivolge a una mano esperta. Quindi sono questi i trattamenti estetici più richiesti non solo dalle donne, ma anche dai maschietti.

