I peli superflui sono un fastidio con cui quasi tutti abbiamo prima o poi a che fare. Che si tratti di peli sulle gambe, sulle braccia, sotto le ascelle o sul viso, i peli superflui sono un inestetismo di cui la maggior parte di noi è molto consapevole. Per questo sono stati ideati innumerevoli metodi di depilazione, fin dai tempi più antichi.

Una delle tecniche più curiose, e che si sta diffondendo sempre di più ultimamente, è la depilazione col filo. Si tratta di una tecnica quasi sempre da preferire rispetto ad altre, anche alla famosa ceretta.

La depilazione col filo è quasi sempre migliore della ceretta, ecco perché.

Come funziona la depilazione col filo

Come è facile intuire, la depilazione col filo si effettua utilizzando un filo per creare dei ‘nodi’ all’interno dei quali i peli si pizzicano e poi si strappano via. È una tecnica originaria dell’India, dove viene praticata da tempi immemorabili. I migliori estetisti hanno nel tempo sviluppato numerose tecniche per effettuare la depilazione col filo, che si è quasi trasformata in una vera e propria arte. La depilazione col filo ha moltissimi vantaggi su altri metodi. La depilazione col filo è quasi sempre migliore della ceretta, ecco perché.

Precisa e non fa male alla pelle

Innanzitutto, la depilazione col filo non fa uso di colle o cere, e per questo non danneggia la pelle. Tirare la pelle durante la ceretta può causare numerosi danni. In secondo luogo, la depilazione col filo è molto precisa. L’estetista può andare a rimuovere il singolo pelo. Ad esempio, è molto più facile dare la forma giusta alle sopracciglia utilizzando la depilazione col filo rispetto alla ceretta. Ma la depilazione col filo ha un grande vantaggio anche rispetto alle pinzette: l’estetista, se vuole, può anche rimuovere molti peli allo stesso tempo. Per questo è indicata per rimuovere baffi e peli del viso. Può anche essere utilizzata sulle braccia, e addirittura sulle gambe se i peli non sono troppo duri.