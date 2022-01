Gli schermi di telefoni e computer sono ormai onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Moltissimi di noi lavorano davanti a uno schermo, e anche chi non ha bisogno di un pc per il lavoro, spesso finisce comunque per passare molte ore a fissare uno schermo nel proprio tempo libero. Tutti sappiamo che una prolungata esposizione alle nuove tecnologie potrebbe farci male dal punto di vista psicologico, riducendo le nostre capacità di attenzione e di concentrazione. Ma molti non sanno che potrebbe anche avere effetti collaterali più concreti.

Sembra strano ma usare in questo modo telefoni e computer può portare a invecchiamento prematuro della pelle

La cattiva notizia è che passare troppo tempo davanti agli schermi fa male non soltanto al nostro cervello, ma anche alla nostra pelle. La notizia meno cattiva è che c’è un metodo semplice per correre ai ripari. Sembra strano ma usare in questo modo telefoni e computer può portare a invecchiamento prematuro della pelle. Prendiamo coscienza del nostro viso quando siamo davanti a uno schermo: quasi sempre abbiamo un’espressione corrucciata, aggrottiamo le sopracciglia, socchiudiamo gli occhi, o stringiamo le labbra e i denti.

Questo comportamento può portare alla formazione di quelle che vengono chiamate rughe di espressione, cioè solchi che si formano sul nostro viso quando assumiamo per un tempo prolungato un’espressione non rilassata.

Come correre ai ripari

Attenzione, perché troppo tempo davanti agli schermi non fa male soltanto alla pelle, ma anche alla schiena. Spesso assumiamo una postura estremamente scorretta, rannicchiandoci davanti al pc, o tenendo il collo in posizione innaturale mentre fissiamo uno schermo.

Per risolvere tutti questi problemi occorre mettere in atto fin da subito i comportamenti corretti. Dobbiamo prendere coscienza della nostra espressione e della nostra postura mentre siamo al telefono o al computer. Distendiamo subito il viso, non stringiamo le labbra, rilassiamo il collo e stiamo su con le spalle.

L’importanza degli occhiali

Per non rischiare rughe di espressione premature intorno agli occhi, è fondamentale ridurre il più possibile il tempo trascorso davanti agli schermi. Se non possiamo fare a meno di stare davanti a un pc a causa del nostro lavoro, assicuriamoci di indossare gli occhiali, se ne abbiamo bisogno. Cambiamoli se non sono più adatti a noi: una gradazione sbagliata, oltre ad altri problemi, potrebbe facilitare la comparsa delle rughe. Ricordiamoci anche di staccare periodicamente gli occhi dallo schermo e fare degli esercizi di rilassamento.

Esistono anche due rimedi naturali che ci aiutano a dare sollievo agli occhi se abbiamo passato troppe ore davanti a uno schermo.