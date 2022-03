Per molti di noi, prendere la decisione di farci un tatuaggio è un processo lungo e ponderato. Dobbiamo scegliere le dimensioni, la parte del corpo in cui vogliamo tatuarci, i colori, e naturalmente il soggetto. Ogni tatuaggio è unico e ciascuno di noi ha le proprie ragioni per volersi fare un tatuaggio. Detto questo, però, esistono alcuni motivi e soggetti molto comuni, che certamente avremo visto in giro centinaia di volte su moltissime persone diverse.

Questo naturalmente non significa che dovremmo rinunciare a uno di questi tatuaggi se siamo davvero convinti di volerlo fare. È però importante essere consapevoli di quali sono i soggetti più comuni.

Se il nostro scopo è distinguerci dalla massa, ci sono alcuni tipi di tatuaggi che probabilmente non fanno al caso nostro, perché sono molto comuni. Non parliamo soltanto del classico cuore con il nome della fidanzata o il tatuaggio della squadra di calcio, o quelli a tema religioso. Anche molti altri tipi di tatuaggi sono estremamente comuni in Italia. Tra questi, vediamone cinque che si vedono praticamente ovunque in giro e soprattutto tra i più giovani.

Scritte in alfabeti stranieri

Moltissimi scelgono di farsi tatuare un aforisma, un detto o una frase in alfabeto straniero. Gli alfabeti più comuni sono quello cinese e quello giapponese, seguiti dal greco e dall’arabo.

Sono questi i tatuaggi più comuni in assoluto in Italia che dovremmo evitare se vogliamo distinguerci dalla massa

La categoria dei tatuaggi tribali è in realtà molto amplia. Generalmente si tratta di motivi astratti, il cui scopo è puramente decorativo. Possono essere decorazioni geometriche oppure forme sinuose, o ancora motivi che ricordano elementi naturali, come alberi o piante.

Cuori, stelle e corpi celesti

Questi tipi di tatuaggi sono molto popolari tra i più giovani. Cuoricini, lune, stelle o pianeti si vedono spesso sui polsi, sulle dita, sulle caviglie o sul collo degli italiani.

Animali marini e insetti

Delfini, balene, tartarughe, ma anche farfalle, falene, scarabei e i loro parenti scorpioni e ragni sono tra le creature più gettonate che gli italiani amano farsi tatuare. E forse sono questi i tatuaggi più comuni in assoluto, che molti tatuatori si trovano ad eseguire tutti i giorni.

Rose e altri fiori

Anche i fiori sono gettonatissimi, non soltanto tra le donne ma anche tra gli uomini. Forse i più comuni in assoluto sono le rose, spesso accompagnate da teschi. Anche girasoli, gigli e margherite sembrano particolarmente amati dagli italiani.

E a proposito di ornamenti per il corpo, ora che arriva la primavera molte donne stanno chiedendo colori delle unghie nuovi alla propria estetista. Ma attenzione a sceglierne uno che si adatta alla nostra carnagione. Ecco come scegliere il colore migliore.