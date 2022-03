Ecco come pulire e sgrassare gli infissi scorrevoli in legno o alluminio e PVC e in estrema sicurezza 

Oggigiorno sempre più appartamenti sono dotati di grandi vetrate con infissi scorrevoli. Sono esteticamente belli da vedere e funzionali all’economia dell’appartamento. Inoltre negli ultimi mesi c’è anche il vantaggio legato ai Bonus, come ad esempio nel caso dell’Ecobonus al 50%.

In genere questi infissi presentano un’anta fissa e una mobile che scorre lungo una guida. Si differenziano dalle finestre e balconi battenti dal fatto che in questo caso le ante si aprono o verso l’esterno o verso l’interno. Con gli infissi scorrevoli, invece, si riesce a far entrare più luce, circostanza che permette di tagliare la bolletta elettrica. Inoltre non ci si priva dello sguardo su un angolo suggestivo del proprio giardino o del terrazzo.

Detto ciò, ecco come pulire e sgrassare gli infissi scorrevoli sia nelle cosiddette pulizie ordinarie che straordinarie.

Procediamo passo passo

Partiamo col dire che almeno due volte l’anno andrebbe fatta una pulizia molto accurata di questa tipologia di infissi. A tal fine occorre anzitutto rimuovere le ante dalla traccia (se sono entrambe scorrevoli), procedendo con un’anta alla volta. Scorriamo la prima anta fino al blocco di sollevamento della guida. Poi reggiamo la finestra da entrambi i lati e solleviamola dalla traccia, per posizionarla in un posto comodo. A seguire ripetiamo il procedimento con l’altra anta.

A questo punto dobbiamo pulire l’intelaiatura, secondo i procedimenti che abbiamo già illustrato. In base al materiale dell’infisso (legno, alluminio, PVC), infatti, variano anche le tecniche e i prodotti da impiegare.

Quanto alla pulizia dei vetri, consideriamo che la parte esterna è in genere la più sporca in quanto più esposta agli agenti atmosferici. Pertanto servirà un detergente più sgrassante.

Dunque, puliamo e asciughiamo con cura le ante dello scorrevole, senza dimenticare di pulire anche la cornice nel muro e la guida dell’infisso.

Terminate le pulizie, rimettiamo a posto le ante procedendo nell’ordine inverso a quello illustrato per rimuoverle. In questa fase stiamo molto attenti a riposizionarle in modo sicuro. Dobbiamo eliminare ogni eventuale e possibile rischio di una loro fuoriuscita dalla guida.

Ecco come pulire e sgrassare gli infissi scorrevoli in legno o alluminio e PVC e in estrema sicurezza

Tuttavia, gli infissi scorrevoli si sporcano facilmente, per cui bisognerà pulirli una volta a settimana nell’ambito delle c.d. pulizie ordinarie. In tal caso non eseguiremo le manovre illustrate prima, tecnicamente più difficili, delicate e da eseguire con estrema cautela.

Vediamo, in particolare, come pulire in sicurezza la parte esterna di un infisso quando lo stesso non sporge su un balcone o su un terrazzo. Per evitare manovre pericolose, una buona soluzione è offerta dal lavavetri magnetico. Si tratta di una coppia di panni che sono tenuti insieme da una calamita. Sarà estremamente agevole pulire la parte interna ed esterna della vetrata, in contemporanea, e in estrema sicurezza.

