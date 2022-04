Il benessere di una donna non di rado dipende dallo stato dei propri capelli. Quando non convincono e non piacciono, infatti, ci si vede brutte e scialbe. Al contrario, una bella chioma ci fa sentire irresistibili. A tal proposito, se siamo solite tingerla in casa, dovremmo seguire alcune dritte per un risultato perfetto.

Allo stesso tempo sarà necessario curarla, a partire da prodotti che la rinforzino. Come ad esempio un composto casalingo che ne potrebbe contrastare anche la caduta. Fondamentale, però, sarà scegliere il giusto taglio, d’altronde la forma dei capelli è ciò che più incide sull’effetto finale. Sarà utile quindi sapere che sono questi i tagli di capelli medi e corti di tendenza nonché davvero carichi di fascino.

Oltre i classici pixie e bob

A seconda della lunghezza ricercata sono davvero tanti i tagli di capelli tra cui poter optare. In particolare, ad andare davvero forte, sono i tagli medi e corti che permettono davvero di sbizzarrirsi. Gli ultimi tempi sono stati dominati soprattutto da due tagli ricercatissimi e richiestissimi ai parrucchieri: il pixie e il bob.

Il primo è un taglio cortissimo e aderente alla testa, mentre il secondo è un caschetto che può essere corto o di media lunghezza. È riduttivo, però, considerare solo questi due tagli quando ci si trova dal parrucchiere. Infatti, rischieremmo di perderne altri altrettanto in voga e non meno belli.

Sono questi i tagli di capelli medi e corti che impazzano e da fare anche a 50 e 60 anni perché ringiovaniscono

Per chi dovesse volere una chioma più voluminosa, l’ideale potrebbe essere il taglio boule, cosiddetto a scodella. Infatti, si caratterizza per la linea arrotondata superiore che accompagna la forma della testa. Inoltre, incornicia il viso con una bella frangia piena che appare come parte continuativa della chioma.

Solitamente si porta leggermente gonfio, ma non solo. Infatti, è bellissimo anche maggiormente sfilato e dinamico. Si potrà poi scegliere se portarlo perfettamente liscio o mosso, darà in ogni caso un’aria distinta.

Quando si parla di bob spesso ci si dimentica che esistono tante varianti di questo famoso caschetto. Una che torna in auge e sta conquistando tante donne è l’inverted bob, più corto dietro e più lungo davanti. Il risultato è un taglio sofisticato e chic, da portare liscio per una piena esaltazione dello stesso.

I primi due tagli sono scalati, il prossimo invece può essere anche pari. Si tratta di una variante di bob che sta riscuotendo successo, lo sleek bob. Un taglio simmetrico e ordinato, con o senza frangia. Lo si può acconciare liscio o, per porre in primo piano i lineamenti, con le punte leggermente arrotondate.

Questi tre tagli danno risalto al viso e allo stesso tempo vi aggiungono quel tocco in più che spesso ricerchiamo. Sbarazzini ma senza eccedere, risultano perfetti anche per le signore più adulte. Anche perché il loro stile modaiolo riesce ad alleggerire la chioma e a togliere degli anni.

