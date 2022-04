Sappiamo bene che coltivare delle piante rilassa. Se poi presentano delle proprietà specifiche, si unisce l’utile al dilettevole. In casa o sul balcone spesso mettiamo erbe aromatiche ma anche belle piante da fiore. Ce ne sono alcune, inoltre, capaci di assorbire l’umidità o di allontanare gli insetti. Quando le prendiamo dal vivaista o a volte al supermercato, si trovano quasi sempre in vasi piccoli di plastica. Bisognerebbe sempre travasarle in contenitori più grandi. I vasi di terracotta sono quelli più consigliati proprio per il tipo di materiale, dato che filtra aria e acqua.

Può capitare che col tempo la terracotta si presenti di un colore opaco oppure che per dei travasi abbiamo messo da parte alcuni vasi e che si siano impolverati. Se sorge il desiderio o l’esigenza di dare una sistemata al balcone, vediamo come rinnovare e decorare i vecchi vasi senza comprarne, quindi, di nuovi.

Per prima cosa è necessario pulirli. Dopo aver tolto il grosso dello sporco, si potrebbe immergere il vaso di terracotta in un secchio. Utilizzare una soluzione fatta da una parte di aceto e 3 di acqua in modo da lavare e disinfettare. Lasciare in ammollo 10 minuti, rilavare con acqua e lasciare asciugare bene all’aria aperta.

Come rinnovare e decorare i vecchi vasi di terracotta e avere balconi fioriti e chic in poche mosse

Dopo aver ben pulito i vasi, vediamo come decorarli. Per dipingere si possono usare vari metodi:

colori per ceramica a freddo;

colori acrilici, anche pennarelli;

pittura chalk paint (vernice a gesso).

I primi, poi, devono essere fissati a bassa temperatura, anche nel forno di casa a 130 gradi per 30 minuti, mentre gli acrilici con un prodotto apposito. La vernice meno impegnativa sembrerebbe la chalk paint. Dopo essercela procurata si può livellare la superficie da dipingere con della carta vetrata. Adesso, con del nastro carta si potrebbe coprire la parte appena sottostante al bordo e colorare questo. Poi coprire ad intervalli dei rettangoli di vaso in verticale o in orizzontale e pitturare la parte vuota. In alternativa, usare degli stencil a forma di animali, fiori, forme geometriche. Se non si hanno, si possono ricavare dai cartoncini, magari delle scatole di merendine. Un’altra idea è quella di applicare della carta adesiva colorata oppure bottoni o tappi di plastica. Se si sceglie uno smalto semplice monocolore, si può ravvivare l’aspetto del vaso asciutto con della vernice glitterata.

