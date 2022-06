È arrivato il momento tanto temuto da tutti, quello di passare dal parrucchiere per l’estate. Dopo un inverno in cui abbiamo sempre optato per qualche spuntatina, i nostri capelli ci chiedono aiuto. I ripetuti lavaggi, l’esposizione al sole cocente e l’utilizzo di piastra e asciugacapelli li hanno ormai rovinati. Quel mezzo centimetro che tagliavamo via per liberarci delle punte bruciate non basta più.

Visto che dobbiamo darci un taglio, tanto vale optare per un’acconciatura all’ultima moda. E, perché no, sarebbe ancora meglio se il taglio in questione ci facesse dimostrare qualche anno in meno. Ma non dovrà essere per forza cortissimo, anche dopo i 40 anni possiamo giocare con le lunghezze.

Sono questi i tagli di capelli alla moda questa estate per sembrare più giovani e chic anche a 50 anni

Chi non se la sente di accorciare troppo può sicuramente optare per un wob, un caschetto mosso. Questo taglio è il preferito dalle donne che vogliono avere un aspetto giovanile sempre alla moda. Il wob è uno di quei tagli senza tempo che ormai vediamo riproporre ogni anno quando arriva l’estate. Ma la moda per il 2022 prevede l’aggiunta di alcuni tagli che fanno la loro ricomparsa dopo diversi anni. Tagli chic e di tendenza che danno eleganza senza rinunciare all’aspetto giovanile.

Alcune opzioni tra cui scegliere in base al proprio viso

Come le fisicità, che sono tutte diverse, lo stesso vale per la forma del viso. Per questo non tutti i tagli possono stare bene a tutte, anzi, il rischio è quello di avere l’effetto opposto. Senza entrare troppo nel dettaglio, possiamo suddividere i tagli di tendenza basandoci su alcune caratteristiche principali. Per esempio, chi ha la fronte ampia potrà optare per tagli con la frangia o il ciuffo con riga laterale. Di tendenza è il wob, ma anche un pixie più lungo con frangia scompigliata che dà volume ai capelli. Chi, invece, ha una fronte molto bassa può optare per un taglio alla garçonne, con ciuffo ribelle. Un corto quasi rasato alla base e scalato sulla testa che dà movimento e allunga la fronte.

Chi ha un viso spigoloso può, invece, scegliere un altro taglio molto alla moda in questo momento. Stiamo parlando del classico caschetto con lunghezza sotto i lobi delle orecchie. Abbinato, poi, ad una frangia molto sfinata, che addolcisce i lineamenti più duri. Se, invece, si ha un viso tondo, lo scalato è la soluzione perfetta anche in versione mullet rivisitato.

Insomma, sono questi i tagli di capelli alla moda questa estate tra cui scegliere quando andiamo dal parrucchiere. Anche scegliendo uno di questi tagli corti, però, non dimentichiamo di proteggerli dal sole. Completiamo con dell’olio sulle lunghezze per evitare l’effetto crespo e uno scrub al cuoio capelluto per rimuovere le impurità.

