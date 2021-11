Nelle nostre vite concitate e piene di impegni, il riposo dovrebbe essere fondamentale per accumulare le energie necessarie, eppure in molti non riescono a dormire bene.

Se dormiamo male e non riusciamo a riposare, è possibile che al mattino viviamo la sveglia come un momento traumatico e non riusciamo ad alzarci. Oggi vogliamo condividere un piccolo consiglio che potrebbe cambiare le cose. Infatti, chi fatica ad alzarsi al mattino dovrebbe provare questa semplicissima tecnica e inizierà il giorno pieno di energia.

L’importanza del riposo e del sonno

I tempi della nostra vita sono disciplinati dal ritmo circadiano. Questo processo si occupa di mantenere, tra le altre cose, il ritmo sonno-veglia, indispensabile per stare in uno stato di benessere.

In alcuni casi possono apparire dei disturbi che interferiscono con questo ritmo e lo rendono irregolare. Se ciò avviene, potrebbero esserci ripercussioni su ogni aspetto del nostro benessere psico-fisico. Per questo motivo è molto importante prendersi cura del proprio sonno.

Se vogliamo avere un ritmo equilibrato e regolare, dobbiamo assicurare un minimo di ore di sonno senza interferenze. Molto spesso, però, nonostante le buone intenzioni, non riusciamo ad andare a dormire all’ora giusta e facciamo tardi, andando così a interferire sul riposo.

Se vogliamo invece iniziare la buona abitudine dell’andare a dormire all’ora giusta, dovremo seguire questo semplice consiglio.

Chi fatica ad alzarsi al mattino dovrebbe provare questa semplicissima tecnica e inizierà il giorno pieno di energia

Spinti da mille distrazioni e impegni, molti di noi tardano nell’andare a dormire, riducendo così le ore in cui è possibile riposare. Quando siamo a letto, poi, spesso passiamo ore davanti al cellulare, magari a sbirciare i social network.

Dobbiamo sapere che proprio grazie al nostro cellulare, potremo risolvere questo problema e assicurare le giuste ore di sonno necessarie a vivere bene.

Quello che dovremo fare è impostare il telefono in modo che ci ricordi l’ora in cui andare a dormire con un’apposita sveglia. Se il nostro smartphone prevede la funzione, possiamo addirittura impostare un blocco che si attivi dopo una certa ora che ci impedirà di usare alcune app.

In questo modo sapremo sempre quando è arrivata l’ora di andare a dormire e non troveremo né scuse né distrazioni per tardare alzati.

