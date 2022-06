Il Cancro deve calmarsi e il Sagittario avrà l’occasione per tradire il partner, Mercurio porterà guai a due segni e c’è chi finalmente incontrerà il grande amore

Quando arriva l’estate, la stanchezza di un anno si fa sentire. Siamo più irritabili, a volte compromettendo i rapporti di cuore. Faremmo bene a leggere cosa gli astri prevendono per noi in modo da correre ai ripari. L’Ariete farebbe bene a non esagerare. Va bene essere sicuri di sé, ma non a scapito degli altri. Che potrebbero vendicarsi, mettendoci in cattiva luce. E anche in amore, il partner è stufo di noi.

Il Toro vivrà giorni da leader. Quello che diciamo, sarà seguito da chi ci sta intorno, fidandosi di noi. Quanto all’amore, l’onestà è fondamentale per preservare il rapporto. Buone notizie in arrivo per i single.

Beato il Leone a cui tutto gira al meglio, anche nei sentimenti

Non ci saranno fiori d’arancio in vista per i Gemelli, ma poco ci manca. L’amore non è mai stato così positivo per noi come in questo periodo. Però, se siamo single non aspettiamoci il Principe Azzurro, ma accettiamo di bere quel caffè alla macchinetta.

Il Cancro deve calmarsi. Voler fare troppe cose, tutte insieme, non farà altro che peggiorare il nostro umore. Anche in amore, c’è grande confusione all’orizzonte, con cambiamenti in vista.

Giorni felici per il Leone. Abbiamo la fiducia di chi ci sta incontro e, dal punto di vista degli affari, questa carica positiva potrebbe darci la svolta per guadagnare più soldi.

Quanti problemi nella vita comune per la Vergine, che riceverà brutte notizie in tema di soldi. Seccature che si ripercuoteranno anche in amore. Per questo, è fondamentale allontanarsi da casa, magari per un fine settimana romantico nella città dell’amore.

Quanto è irritabile e intollerante la Bilancia. Ciò è dovuto al fatto che siamo in un momento difficile, dove viviamo tra dubbi e paure. Sentirci vulnerabili non ci aiuta a prendere le giuste decisioni.

Lo Scorpione cercherà ogni minimo pretesto per litigare. La rabbia che abbiamo accumulato deve trovare una valvola di sfogo e gli altri finiranno per pagare. Lasciandoci, inevitabilmente, soli.

Il Sagittario avrà giorni ricchi di tentazioni amorose. Il fascino che emaniamo sta seducendo persone inaspettate che ci faranno capire di voler stare con noi. Tradiremo il nostro partner?

Tutto e subito per il Capricorno. Che non riflette, pur di portare a casa. Anche nel sesso, bruciando le tappe per arrivare ad un unico scopo. Peccato perdersi la bellezza di quello che ci sta intorno.

Che bravo l’Acquario, che sarà capace di non farsi condizionare dai problemi. Anche degli altri, che, in questi giorni, sentiranno il bisogno del nostro conforto.

Che belle giornate per i Pesci. La gente è affascinata da noi. Nelle discussioni ci daranno ragione e anche nel rapporto di coppia saremo noi a condurre la danza.

