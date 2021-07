La comodità ai piedi è qualcosa a cui non si può rinunciare. Sentirsi a proprio agio con ciò che si indossa è tutto per stare bene anche in mezzo alla gente. Le scarpe, se eleganti, fanno sempre la loro bella figura, ma in estate la calzatura che si prende la scena è il sandalo.

Col passare del tempo ne abbiamo visti di moltissimi tipi sbirciando sui cataloghi o tra le vetrine dei negozi. Alcuni erano solo una moda passeggera, altri hanno fatto ritorno anni dopo. Anche per quest’estate c’è una tipologia di calzatura molto in voga, che ci farà sentire tanto libere quanto sicure per strada. Sono questi i sandali bassi e comodi di tendenza dell’estate 2021 che stanno spopolando.

L’importanza di stare bene con ciò che si veste

Di scarpe fascinose col tacco alto ne abbiamo viste a palate. Certo, per le serate che contano o le uscite importanti dicono sempre la loro, ma non sono il massimo del piacere indossate. E poi, vi sono dei momenti in cui vorremmo solo sentire i nostri piedi liberi di poter respirare e camminare tranquillamente.

Ecco perché che sia per andare in spiaggia, recarsi in piscina o far due passi per le vie del centro ci vorrebbe una valida alternativa. I sandali di moda quest’estate soddisfano proprio il desiderio di passeggiare come se non si avesse nulla ai piedi. Inoltre, note star e influencer del calibro di Chiara Ferragni e Kendall Jenner li hanno già sperimentati di persona. Vediamo allora quali sono il modello che tutti vogliono.

Sono questi i sandali bassi e comodi di tendenza dell’estate 2021 che stanno spopolando

In realtà assomigliano più a ciabatte per la loro forma, ma li si associa normalmente a dei sandali. Altro non sono che le praticissime ciabattine slider. I marchi più noti ne hanno già proposto una loro versione e sono gli uni diversi dagli altri.

Che li si acquisti in gomma, pelle, monocromatici o multicolore stanno bene con qualsiasi abito e ci doneranno un look alternativo ma d’effetto. La loro particolarità è lo stile “ultra flat” tipico di una ciabatta, ma più chic. Fanno scena sia in abbinamento con una gonna lunga, con una mini oppure con il classico paio di jeans o bermuda. Per rinnovare il guardaroba, le ciabatte slider sono certamente l’idea estate 2021 più azzeccata.