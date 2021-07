Con l’estate e il solleone l’appuntamento con la spiaggia diventa un classico per molte donne. In effetti la maggior parte di noi non vede l’ora di rilassarsi sul lettino e farsi coccolare dalla brezza marina. Certo, il costume è irrinunciabile per scendere in spiaggia, ma da solo non può bastare. Fino a che non si raggiunge l’ombrellone o il bagnasciuga è necessario abbigliarsi con vestiti adatti all’occasione. Ma siamo davvero sicure di sapere cosa metterci per andare al mare?

Non è facile capire sempre quale sia il look migliore per noi e che si abbina meglio col nostro fisico. Soprattutto quando non si hanno più 20 anni. Ma non lasciamoci scoraggiare, perché esiste uno stile per ogni età. Ce lo conferma la nostra Redazione, che ha scoperto il look più adatto per il mare anche per chi non è più una ragazzina. Vediamo allora come essere sempre “in” con queste idee per la spiaggia.

A 40 e 50 anni è questo l’abbigliamento da spiaggia consigliato e alla moda

Se il look giovanile prevede di sfoggiare direttamente il costume sopra un paio di jeans strappati, a maturità acquisita non può più essere così. In ogni caso non servono abiti ricercati degni dei migliori stilisti per non sembrare antiquati e sentirsi a disagio, ma basta qualche piccola accortezza.

Per le 40enni proponiamo due diversi look per ogni fisico e stile. Si parte da un paio di shorts in jeans, molto comodi per camminare. Abbiniamoli al classico costume con sopra una camicia in tessuto leggero, come il lino. Completiamo con un elegante cappello di paglia, perfetto per proteggerci dai raggi solari. L’idea alternativa prevede il caftano, la stilosissima tunica lunga che non passa mai di moda. Indossiamolo sopra il costume intero e abbiniamolo a un paio di ciabatte da spiaggia comode.

Il caftano si rivela una valida scelta anche per chi ha raggiunto la soglia dei 50. Se si vuole cambiare ma restare sempre moderni scegliamo invece l’intramontabile pareo, da annodare al collo. Forma l’accostamento perfetto con un favoloso cappello a tesa larga e i sandali infradito. A 40 e 50 anni è questo l’abbigliamento da spiaggia consigliato e alla moda.

Se la vita da spiaggia fa per noi allora non possiamo rinunciare a questo accessorio indispensabile.