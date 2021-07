Capita, specialmente d’estate, di avere costante sete e bere acqua in continuazione. Non necessariamente, però, riusciamo a sentirci completamente dissetati. Questo è un chiaro sintomo di disidratazione che l’acqua non può totalmente risolvere. Quando il nostro corpo è disidratato, infatti, ha bisogno di vitamine e sali minerali persi, per esempio, per eccessiva sudorazione.

Quest’estate quindi, se beviamo in continuazione e non ci dissetiamo proviamo a mangiare questi cibi. Vedremo l’effetto benefico nell’arco di una giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se beviamo in continuazione e non ci dissetiamo proviamo a mangiare questi cibi

Abbiamo già parlato in questo articolo di alcune bevande alternative all’acqua, tutte adatte anche a stomachi deboli. Andiamo a vedere ora i cibi da assumere per sentirci meno assetati.

Nell’altro articolo abbiamo citato brevemente i meloni e cocomeri. Questi frutti sono perfetti per l’estate, in quanto rinfrescanti e dissetanti. Aiutano a combattere la disidratazione in quanto non solo sono composti dal 90% di acqua, ma anche di vitamine e sali minerali. Quando li andiamo a comprare, per trovare sempre i migliori ricordiamoci di stare attenti a questi fattori chiave.

Se vogliamo provare qualche ricetta diversa, non disdegniamo il gazpacho. Il gazpacho è un piatto molto popolare in Spagna e in Portogallo, particolarmente adatto alla stagione estiva. Perché è perfetto? Per la grande quantità di pomodori, che sono molto utili per la disidratazione. Come riportato su Healthline, i pomodori, contenendo potassio, sono perfetti per tenere a bada la pressione alta e mantenere il cuore in salute.

Per fare il gazpacho, basta frullare pomodori, cetrioli e peperoni insieme a olio d’oliva, cipolla, aglio e un po’ di sale e pepe. Essendo una zuppa composta da verdure crude, tutta l’acqua e i nutrienti delle verdure rimangono intatti.

Sorprendentemente, anche d’estate zuppe e brodi portano tanti benefici. Anche se sembra insensato, bere un brodo d’estate può aiutare a sentire meno caldo e ad essere più idratati. Infatti, i brodi ci forniscono di moltissime proteine ed elettroliti, necessari per l’idratazione.