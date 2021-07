Dormire male durante la notte fa aumentare di peso, diminuisce la capacità di concentrazione e porta tanti altri problemi.

Il problema è che dormire sonni tranquilli non è cosa facile per tutti, soprattutto in queste calde serate estive. Per molte persone riuscire a riposare tutta la notte senza interruzioni e senza svegliarsi di continuo è una vera e propria chimera.

La scienza ha dimostrato che tra i vari fattori che incidono sulla qualità del nostro sonno c’è anche l’alimentazione. Infatti, oltre ad incidere sulla salute, come abbiamo specificato quando abbiamo elencato i 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus, influisce anche sul sonno.

Tutti sanno che mangiare pesante a cena è sconsigliato, ma anche chi mangia leggero a volte rischia grosso. Il problema, infatti, non è solo quanto mangiamo, ma anche “cosa”.

In particolare, ci sono degli alimenti che sono altamente sconsigliati a chi vuole dormire bene di notte. E non si tratta solo del caffè, come tutti staranno pensando. Scopriamo insieme di che cibi stiamo parlando.

3 alimenti da evitare la sera per non compromettere la qualità del sonno

La sera, soprattutto d’estate, si tende a lasciarsi un po’ andare e a concedersi qualche sgarro in più a tavola, presi dal relax vacanziero.

Non ci sarebbe nulla di sbagliato, se non fosse che ciò potrebbe peggiorare la qualità del sonno di una persona che già normalmente non dorme bene.

Mangiare un piatto di pasta è un toccasana per il riposo notturno, perché favorisce la sintesi di melatonina e serotonina. In questo modo ci aiuta a rilassarci e ciò favorisce il nostro sonno.

Lo stesso discorso vale per il pane, le verdure ma anche per i formaggi freschi.

I cibi da evitare

Ciò che invece sarebbe da evitare fortemente sono i cibi salati, l’alcol, il thè e il caffè. Più un alimento che non ci farà piacere notare in questa lista: il cioccolato, quindi anche il cacao.

Lo riporta il sito della Fondazione Veronesi, poiché questi alimenti vanno a stimolare i centri veglia, e rendono più difficoltoso l’addormentamento. Ecco svelata la lista dei 3 alimenti da evitare la sera per non compromettere la qualità del sonno.