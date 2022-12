Sono questi i posti più suggestivi da vedere in Friuli Venezia Giulia per un itinerario di 3 giorni

I posti più suggestivi da vedere in Friuli Venezia Giulia-Sirleonidas, CC BY-SA 4.0, attraverso Wikimedia Commons

Abbiamo intenzione di organizzare un viaggio in Friuli Venezia Giulia? Se è così, l’itinerario consigliato qui sotto farà al caso nostro. Percorrendo le tappe più intriganti della Regione, vediamo cosa vedere in un viaggio del weekend.

Tutte le Regioni d’Italia sono uniche a modo loro, ma il Friuli Venezia Giulia merita una nota a parte. Questa terra al confine con Austria e Slovenia è ricca di fascino e tradizione, oltre che di luoghi in cui mangiare bene. Alla natura incontaminata fatta di montagne, boschi e verdi vallate si miscelano le bellezze culturali delle città simbolo. Visitarla anche solo per qualche giorno potrebbe cambiare la nostra prospettiva di viaggio. Ecco, dunque, una proposta d’itinerario ideale per godersi alcune delle sue meraviglie.

Prepariamo le valigie, perché sono questi i posti più suggestivi che possiamo vedere in Friuli Venezia Giulia che ci conquisteranno

Il percorso studiato è semplice e adatto alle famiglie con bambini. Inoltre, si può praticare in ogni periodo dell’anno. Il punto di partenza è la località di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Questo piccolo ma interessante centro ospita un ospedale antico e una chiesa tutta da ammirare. Completano l’opera il Museo della Vita Contadina e il suggestivo Parco Rota. A poca distanza, la seconda tappa si chiama Cordovado. Si tratta di un altro borgo delizioso, impreziosito dal castello e i meravigliosi giardini adiacenti. Terminiamo la giornata al confine col Veneto. Qui potremo scattare qualche foto in compagnia dei caratteristici mulini di Stalis, che hanno recentemente subito un restauro.

La giornata successiva potrebbe aprirsi con una visita a Villa Varda, a Brugnera. Il pezzo forte è il parco, che si estende tra le acque del Livenza e permette di passeggiare in un contesto naturale sorprendente. Proprio sul fiume appena menzionato si erge Sacile, una cittadina piuttosto particolare da un punto di vista architettonico. I trascorsi veneziani e i tipici canali le hanno conferito il soprannome di Giardino della Serenissima. Altrettanto meritevole di visita è Maniago, nei pressi del quale si possono scorgere i resti del castello del XII secolo.

Infine, l’ultimo giorno si potrebbe passare tra le mura di Poffabro. È, con Cordovado, uno dei borghi più belli d’Italia e si presenta sotto una veste rustica. Prima di rincasare, non rinunciamo nemmeno a visitare le pozze smeraldine di Tramonti di Sopra. Sono singolari chiazze d’acqua in cui sarebbe possibile anche fare il bagno. Ovviamente, stagione permettendo!

Come si vive in Friuli

Dunque, sono questi i posti più suggestivi da poter vedere in Friuli Venezia Giulia. Inoltre, c’è da dire che la qualità dei luoghi rispecchia quella della vita qui. Non a caso, secondo l’indagine di un quotidiano autorevole ben tre città farebbero parte della top 10 delle migliori location. Si tratta di Trieste, Pordenone e Udine. Merito anche dell’ottima proposta culturale e dell’attenzione verso l’ambiente e i servizi offerti.