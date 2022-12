10 idee regalo di Natale economiche che stupiranno tutti, ma proprio tutti! Più altre bonus

Idee regalo di Natale per risparmiare? Ecco di seguito le migliori più economiche che hanno già stupito tutti, a partire da grandi e piccini, uomini e donne.

Chi non preferisce i regali di Natale fatti con il cuore? I pensierini originali possono essere anche dei fai da te. Le persone care, come il proprio partner, i genitori o gli amici, sono sempre al centro dei nostri pensieri, allora, perché non sorprenderli con le migliori idee economiche e magari personalizzate?

Dicembre, si sa, è il mese in cui facciamo l’albero di Natale e addobbiamo la casa ma anche il momento in cui prendiamo i regali per tutti. Difatti, in questo periodo molti si chiedono “cosa regalare di originale a Natale spendendo poco?”, ma tanti si domandano anche “qual è il regalo di Natale più famoso di sempre?”.

Infatti, andando sul classico, si potrebbe regalare la Statua della Libertà in miniatura, simbolo numero uno che rappresenta questa festa da sempre, per via dello scambio in segno d’amicizia tra Francia e Stati Uniti. L’ormai celebre simbolo era stato donato proprio dai Francesi agli Americani.

In Italia, però, puntiamo su tanto altro. Scopriamo le 10 migliori idee regalo di Natale, approfondendo anche cosa regalare sotto 1 euro, 10 o 20 euro ma d’effetto, finendo con come dare un regalo di Natale in modo originale.

Cosa regalare a Natale sotto 20 euro?

Tra i piccoli pensieri da regalare a Natale di 20 euro possiamo considerare delle idee creative, come un panettone artigianale, una coperta con maniche, oppure una lavagna luminosa.

Per esempio, di soli 10 euro non possiamo sottovalutare le calze a tema natalizio, un album portafoto o uno specchio con pettine.

Invece, con 1 euro si può regalare un segnalibro, un fiore e degli adesivi con i personaggi preferiti o natalizi.

Ecco 10 idee regalo di Natale che piacciono a tutti, per grandi, piccoli, uomo e donna

Alcune persone già hanno tutto, ma delle idee che possono piacere e delle cose con pochi soldi esistono, magari personalizzati. Tra questi elenchiamo:

tazza con nome; calendario con frasi; portachiavi con apri bottiglia e lettere iniziali; cover per cellulare personalizzato; cuscino con immagine; oggetto stampato in 3D; albero a distanza; finta prima pagina di giornale di attualità con foto del destinatario del regalo di Natale; diploma finto del miglior genitore/partner/amico; tovagliolo ricamato.

Come consegnare il nostro pensierino in modo originale?

Una lettera può sorprendere sicuramente in modo emozionante.

Diversamente, è possibile puntare sull’ironia, con uno scherzo, per esempio, con un gratta e vinci, prima di dare il vero e proprio regalo di Natale.

Impacchettare il dono in modo personalizzato e creativo con frasi su carta al posto dei fiocchi è un’altra idea unica.

Caccia al tesoro? È una modalità di presentazione divertente.

Poi, un altro modo di dare il pensiero in modo elegante potrebbe essere attraverso una finta torta.