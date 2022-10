Borghi da vedere assolutamente in Friuli e la ricetta di un piatto tipico

Tra tante regioni italiane in cui è possibile trascorrere delle vacanze tutto l’anno c’è il Friuli Venezia Giulia. Sulle coste, infatti, troviamo località balneari come Lignano Sabbiadoro, all’interno laghi e fiumi, per non parlare della presenza delle Alpi.

Tra tanti posti dove rilassarsi ci sono molti borghi. Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, è tra i più belli d’Italia. Questo piccolo comune sorge in pianura attorniato da una natura tutta da scoprire. Tranquille passeggiate a piedi o in bicicletta lungo i campi portano all’oasi del lago Premarine. Qui sarà possibile osservare varie specie di uccelli.

Sesto al Reghena è detto il comune degli abati. Infatti, ciò che attrae maggiormente in questo borgo è la presenza dell’abbazia benedettina. L’origine sembrerebbe risalire all’Ottavo secolo dopo Cristo e ha subito rimaneggiamenti nel tempo. All’esterno colpisce la torre campanaria. La parte dell’edificio dove risiedevano gli abati ora è sede comunale. All’interno si possono visitare alcune sale e anche la chiesa.

Borghi da vedere assolutamente in Friuli nel fine settimana

Un altro posto da visitare in Friuli Venezia Giulia è il borgo di Pesariis, frazione di Prato Carnico, vicino Udine. Immerso nel verde, questo luogo è una meta imperdibile per gli appassionati di orologeria. Infatti, molti orologi delle stazioni, aeroporti e di altri luoghi pubblici proverrebbero proprio da qui. Sarà bello passeggiare per le vie ammirando case tradizionali e meccanismi segnatempo monumentali.

Il borgo, inoltre, ospita il Museo dell’orologeria, con esemplari molto antichi. Andare a Pesariis vuol anche dire godere della bellezza delle Dolomiti a poca distanza.

Infine, Voltois ci riporta indietro nel tempo, con le case in pietra con balconi di legno, l’atmosfera tranquilla e la vista mozzafiato. Il borgo si trova a più di 600 metri s.l.m. sul monte Monfreda. Sito sulle Alpi carniche vicino Ampezzo, questo borgo medievale ha pochi abitanti e si affaccia sulla valle del Tagliamento.

Dove alloggiare sulle Alpi carniche

Abbiamo scoperto, quindi, alcuni borghi da vedere assolutamente in Friuli. Se poi vogliamo visitarli con calma o andare anche al Parco naturale delle Dolomiti friulane o fare trekking e altri sport, sono tante le strutture ricettive dove dormire in Carnia.

Si possono prenotare alberghi diffusi, ossia case di privati trasformate in alloggi per turisti. Ci sono anche hotel con terme. Il prezzo per notte per una camera doppia può anche aggirarsi sui 100 euro. La cifra può variare in base alla stagione.

Cosa bere e mangiare in Friuli e come fare il frico

Tra i vini di questa Regione spiccano il Friulano, il Ribolla Gialla e lo Schioppettino.

Tanti sono i piatti tipici friulani. Ricordiamo il brovada e muset, il boreto alla graisana, la minestra di bobici e il gulasch.

Per cucinare per 4 persone a casa il frico, altro piatto tradizionale, sbucciamo 250 g di patate e togliamo la crosta a 250 g di formaggio Montasio. Grattugiamo entrambi gli ingredienti in modo grossolano. Ora versiamo le patate in una padella dove abbiamo messo a soffriggere in un po’ di burro una cipolla a fettine sottili. Regoliamo di sale e di pepe.

Dopo 15 minuti aggiungiamo il formaggio. In un’altra padella scaldiamo un po’ di olio extravergine d’oliva e versiamo tutto, livellando. Friggiamo da ambedue i lati e poi impiattiamo.

